Salvini scrive a prefetti | serve quadro campi abusivi per procedere a ripristino legalità

Carola Rackete querelerà Matteo Salvini per diffamazione aggravata e istigazione a delinquere - scrive Repubblica : La comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete querelerà il ministro dell’Interno Matteo Salvini per diffamazione aggravata e istigazione a delinquere. Repubblica, che ha pubblicato alcuni stralci della querela, scrive che Rackete la presenterà alla Procura di Roma oggi pomeriggio o domani

Matteo Salvini - il grillino Giuseppe Brescia riscrive il decreto Sicurezza bis : "Emendamenti inammissibili" : I rapporti tra le due alleanze di governo si incrinano ancora. Oggi, mercoledì 10 luglio, è stato dichiarato inammissibile l'emendamento della Lega - a prima firma Ingrid Bisa - relativo all'inasprimento delle norme sulle espulsioni, il cosiddetto decreto Sicurezza bis. Il motivo? Per il pentastella

Salvini scrive alla Tunisia : rimpatri migranti con navi di linea : Salvini scrive alla Tunisia: rimpatri migranti con navi di linea."Sul fronte delle procedure di rimpatrio, vero modello di operatività.

Matteo Salvini scrive una lettera alla Tunisia : Utilizziamo anche le navi di linea per i rimpatri : Mentre altre 47 persone sono sbarcate nella notte a Pozzallo, il ministro dell'Interno Matteo Salvini continua la sua lotta con le Ong e scrive al suo omologo tunisino per rinforzare la cooperazione fra i due Paesi nel bloccare le partenze di migranti irregolari dalle coste del Nordafrica. "anche sul fronte del rimpatrio possiamo conseguire ancora più elevati livelli di efficacia attraverso rimodulazioni improntate ad una maggiore flessibilità ...

Migranti - Salvini scrive alla Tunisia : “Rimpatri con navi di linea”. A Pozzallo sbarcano 47 profughi : navi di linea per rimpatriare i Migranti che partono dalla Tunisia per arrivare sulle coste italiane. Matteo Salvini mette nero su bianco la richiesta all’omologo di Tunisi, in una lettera scritta al termine del Comitato nazionale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, dove Marina Militare e Guardia di Finanza hanno stabilito che metteranno in campo le loro navi per controllare le partenze dei Migranti e “a difesa” dei porti ...

Salvini scrive a Tunisi : "Navi di linea per rimpatriare i migranti" : "Sul fronte delle procedure di rimpatrio, vero modello di operatività, possiamo conseguire ancora più elevati livelli di efficacia attraverso rimodulazioni improntate ad una maggiore flessibilità con il ricorso a navi di linea". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una lettera inviata al suo omologo Tunisino, Hichem Fourati.

Conte scrive ai ministri e richiama Salvini : "La manovra economica si fa nelle sedi istituzionali" : "Salvini può anche incontrare le parti sociali ma la manovra economica si fa nelle sedi istituzionali con il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e tutti i ministri competenti". Il vicepremier della Lega accelera sulla flat tax ma nella sede del governo si ribadisce che la prossima legge di bilancio verrà scritta a palazzo Chigi, non al Viminale. "Da vicepremier raccolgo idee", la risposta del segretario del partito di via ...

Conte scrive ai ministri e ricorda a Salvini : "La manovra economica si fa nelle sedi istituzionali" : "Salvini può anche incontrare le parti sociali ma la manovra economica si fa nelle sedi istituzionali con il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e tutti i ministri competenti". Il vicepremier della Lega accelera sulla flat tax ma nella sede del governo si ribadisce che la prossima legge di bilancio verrà scritta a palazzo Chigi, non al Viminale. "Da vicepremier raccolgo idee", la risposta del segretario del partito di via ...

Italia non può essere l’unico l’hotspot d’Europa! Alan Kurdi salva 65 persone - Salvini scrive a Seehofer : Il ministro degli Interni Salvini ha firmato un divieto di ingresso in acque Italiane per la nave dell'ong tedesca Sea Eye, che ha salvato 65 persone quest amattina: "La meta sicura più vicina è un porto tunisino, dove arrivano migliaia di turisti da tutta Europa, e comunque se la nave è tedesca può anche scegliere la Germania"

Sul profilo Facebook di Matteo Salvini non si può scrivere "49 milioni" : Se provate a scrivere “49 milioni” sui commenti della pagina Facebook di Matteo Salvini, il vostro commento non sarà pubblicato. Finirà automaticamente in blacklist e verrà cerchiato di rosso. Lo ha provato Massimo Mantellini, esperto di tecnologia, cercando di usare i termini sotto una diretta del ministro degli Interni.I 49 milioni sono l’ammontare del denaro pubblico incassato grazie a una truffa sui ...

Sea Watch da 11 giorni in mare - Salvini scrive ai paesi Bassi : “Nave con vostra bandiera - siete responsabili” : Matteo Salvini tiene il punto sulla situazione della Sea Watch 3 e si rivolge ai paesi Bassi, colpevoli, a suo dire, di non occuparsi di una nave di loro competenza, in quanto battente bandiera olandese. Così, dopo 11 giorni, mentre l’imbarcazione della ong tedesca rimane al limite delle acque territoriali italiane, a 16 miglia da Lampedusa, con 43 persone a bordo e in attesa dell’ok di Roma allo sbarco, il capo del Viminale annuncia ...

Salvini scrive ai Paesi Bassi : "Responsabili per Sea Watch" : Giovanni Corato La nave ferma da 11 giorni davanti a Lampedusa, il vicepremier contro il governo olandese: "Vi state disinteressando" La Sea Watch3 non si muove: da ormai 11 giorni è ferma al largo di Lampedusa con a bordo 42 migranti. Dalla nave della Ong sono stati fatti scendere solo quelli in pericolo di vita, l'ultimo solo ieri. Il braccio di ferro con il governo italiano sembra essere in stallo, soprattutto dopo che il ...

Sea Watch da 11 giorni in mare - Salvini scrive all’Olanda : “Si sta disinteressando dei migranti” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini scrive all'Olanda: "Riterremo il governo olandese, e l'Unione Europea assente e lontana come sempre, responsabili di qualunque cosa accadrà alle donne e agli uomini a bordo della Sea Watch". Per i 42 migranti a bordo si tratta dell'undicesimo giorno in mare.Continua a leggere

Sea Watch : Salvini scrive al suo omologo olandese : "Voi responsabili" : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha scritto al suo omologo olandese, Kajsa Ollongren, per esprimere "l'incredulità" perché "si stanno disinteressando di una nave con la loro bandiera". "Ho scritto personalmente al mio collega ministro olandese: sono incredulo perché si stanno disinteressando di una nave con la loro bandiera, peraltro usata da una Ong tedesca, che da ormai undici giorni galleggia in mezzo al mare. Riterremo il ...