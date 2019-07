Perché alcune scuole tedesche hanno bloccato Office 365 per rischi sulla privacy

wired

(Di martedì 16 luglio 2019) Il quartier generale di Microsoft in Francia (foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images) Nello stato federale tedesco dell’Assia, lenon potranno più utilizzare Microsoft365 per via di una violazione del Gdpr, il regolamento europeo sui dati personali, relativa al cloud dei programmi. Le contestazioni risalgono a due anni fa. Nell’agosto 2017 il commissario dell’Assia per la protezione dei dati e della libertà d’informazione, a seguito di un’indagine sul cloud di Microsoft, ha scoperto che questo non garantiva una protezione dei dati sufficiente secondo le regole comunitarie, poiché si appoggiava a server negli Stati Uniti. Un anno dopo Microsoft ha annunciato che non avrebbe più distribuito i contratti per l’utilizzo del cloud su server negli Usa, spostando i dati su server in Europa. Tuttavia Michael Ronellenfitsch, il garante dei dati dell’Assia, ha recentemente ...

