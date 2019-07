Mondiali di nuoto 2019 – Il Setterosa trionfa ancora | battuto il Giappone a Gwangju

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Giappone 9-7. Vittoria senza incantare per il Setterosa : Nella seconda giornata dei Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud, l’Italia batte per 9-7 il Giappone e vola in solitaria in vetta al Girone D in virtù della Vittoria dell’Australia sulla Cina per 14-12. Per il Setterosa, privo dell’infortunata Chiappini (problema all’adduttore), grandi prestazioni di Gorlero e Bianconi (5 gol). Sotto una pioggia battente, nel primo quarto subito sciarpa vincente di ...

LIVE Italia-Giappone 9-7 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : alti e bassi per il Setterosa che resta in vetta nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA: grazie per averci seguito, appuntamento per i prossimi giorni con il Mondiale di pallanuoto. Finisce qui questa seconda partita dei Mondiali di pallanuoto femminile per la Nazionale italiana: il Setterosa si impone per 9-7 sul Giappone, una partita tutt’altro che semplice, contro un avversario non irresistibile. alti e bassi per le azzurre che comunque ...

LIVE Italia-Giappone 7-5 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : partita dura per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6′ Italia che spreca una buona opportunità, troppo altruista Emmolo che passa ad Aiello. 6′ Non sbaglia Arima: terzo rigore realizzato, 8-6 Italia. 5′ Due volte al tiro l’Italia: prima sbatte sul palo Garibotti, poi sul portiere. Riparte la controfuga: rigore ancora per il Giappone. 5′ Palmieri guadagna espulsione al centro, decide di chiamare timeout Fabio ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mercoledì 17 luglio. Tutti gli italiani in gara : A distanza di tre giorni dallo spettacolare bronzo della 10km è tempo di tornare in acqua per Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì; questa notte all’1 italiana è infatti in programma la 5km femminile del Nuoto di fondo con alla partenza sia la toscana che Giulia Gabbrielleschi, le quali proveranno a ben figurare contro i colossi ...

Italia-Giappone - Mondiali pallanuoto 2019 : programma - orari e tv : Dopo l’esordio di ieri i Mondiali di pallanuoto maschile proseguiranno domani a Gwangju, in Corea del Sud con la seconda giornata: il Settebello è inserito nel Girone D e dopo la vittoria per 14-5 contro il Brasile, affronterà il Giappone, reduce dal pareggio con la Germania che ha proiettato l’Italia in testa alla classifica in solitaria. Come arriva il Giappone alla rassegna iridata? Il gioco più veloce imposto dalle nuove regole ...

LIVE Italia-Giappone 6-4 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : alti e bassi per il Setterosa che guida la gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ Rigore da una parte, rigore dall’altra: Aiello lo conquista, Roberta Bianconi lo realizza al meglio. 7-5 Italia. 1′ Altro rigore per il Giappone, il terzo nell’incontro. Inaba non sbaglia: 6-5. 1′ Giappone che conquista la prima palla del terzo quarto. Si chiude qui la seconda frazione, siamo all’intervallo lungo: Italia in vantaggio 6-4, tanti alti e ...

LIVE Italia-Giappone 4-2 - Mondiali pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : azzurre in vantaggio nella fortissima pioggia coreana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6′ Superiorità per il Giappone, Arima la mette dentro dalla distanza: 5-3. 5′ Non sbaglia Roberta Bianconi! 5-2, Italia che prova la fuga. 5′ Gran superiorità giocata dall’Italia: Emmolo cerca Tabani al centro, c’è il rigore. 4′ Trattenuta subacquea di Valeria Palmieri, non convalidata la rete al centroboa azzurro. 3′ Questa volta non sbaglia Tabani ...

Mondiali di nuoto 2019 – Tuffi : splendida Noemi Batki - l’azzurra vola in finale nella piattaforma da 10 metri : La tuffatrice azzurra stacca il pass per la finale nella piattaforma da 10 metri, chiudendo al quinto posto la semifinale Noemi Batki non si ferma più a Gwangju, la tuffatrice italiana infatti ottiene il pass per la finale iridata della piattaforma dei 10 metri, chiudendo al quinto posto una semifinale affrontata alla perfezione. Un piazzamento da ricordare per l’azzurra, che si qualifica per l’ultimo atto di domani e anche per ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 - Cerruti : “Soddisfatte per come abbiamo nuotato” - Ferro : “La medaglia di ieri ci ha dato tanta energia” : Dopo la storica medaglia d’argento ottenuta nell’highlight routine insieme alle compagne di squadra, Linda Cerruti e Costanza Ferro sono tornate in gare oggi ai Mondiali di Nuoto sincronizzato di Gwangju (Corea del Sud), chiudendo al sesto posto i preliminari della routine “free”. Le azzurre hanno realizzato 90.4667 punti e cercheranno di migliorarsi nella finale di giovedì 18 luglio. Una prestazione positiva, ma un punteggio non del tutto ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Stefano Morini : “Paltrinieri ha dato il massimo - dovrà imparare a interpretare la gara tatticamente” : L’obiettivo è stato centrato, ma c’è ancora tanto da migliorare. Questo è sostanzialmente l’analisi di Stefano Morini in merito alla prestazione di Gregorio Paltrinieri nella 10 km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju (Corea del Sud), in cui l’azzurro ha chiuso al sesto posto, riuscendo a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un risultato quindi soddisfacente, ma come detto dallo stesso 24enne di Carpi, c’è la consapevolezza che si ...

Mondiali di nuoto sincronizzato 2019 – Cerruti e Ferro in finale nella routine ‘free’ del duo - azzurre seste nei preliminari : Sesta posizione per la coppia azzurra nei preliminari della routine ‘free’ del duo, il 18 luglio in programma la finale Obiettivo centrato per Linda Cerruti e Costanza Ferro, le due sincronette italiane hanno staccato il pass per la finale della routine ‘free’ del duo, ottenendo la sesta posizione nei preliminari. AFP/LaPresse Esibizione molto emozionante quella delle azzurre sulle note di ‘Halloween Horror ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 16 luglio - Paltrinieri e Sanzullo qualificati a Tokyo 2020! Noemi Batki vuole la finale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). La notte italiana sarà scossa dalla 10 km di Gregorio Paltrinieri che andrà a caccia di una medaglia e del pass olimpico. Greg sarà l’osservato speciale in una gara dove gli avversari non mancheranno di certo. Per il carpigiano riuscire a prevalere non sarà affatto facile ma lui, animato dal solito spirito della ...