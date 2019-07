Fernanda Colombo | cartellino rosso contro la discriminazione

Chi è Fernanda Colombo - l'arbitro della proposta indecente : Fernanda Colombo è uno dei volti più noti del calcio brasiliano. Classe '91, ex modella, ex guardalinee della massima serie del Campeonato Brasileiro, in campo fino al 2017, poi il ritiro dopo un grosso errore durante il derby tra Cruzeiro e Atletico Mineiro, e lo start alla carriera come giornalista sportiva, conduttrice e commentatrice. Qualche giorno fa diventa virale un suo video, niente di pornografico, anzi, un normalissimo momento di ...