Emmy 2019 | le serie tv nominate | Game of Thrones tra i drama | The Good Place tra le comedy

dituttounpop

(Di martedì 16 luglio 2019), annunciate le nomination per i prime timeAwards– Dal Wolf Theatre di Los Angeles sono state annunciate le nomination della settantunesima edizione degliAwards. La cerimonia dell’annuncio è stata presentata dagli attori Jen Jeong e D’Arcy Carden (The) insieme al presidente dell’Academy, Frank Scherma.La cerimonia di premiazione deglisi terrà domenica 22 settembre e negli Stati Uniti andrà in onda su FOX. In Italia la cerimonia andrà in onda live su Sky Atlantic.in aggiornamentoPrime TimeAwards– Le nominationMigliorBetter Call Saul BodyguardofKilling Eve Ozark Pose Succession This Is UsMigliorBarry Fleabag TheThe Marvelous Mrs. Maisel Russian Doll Schitt’s Creek VeepMiglior Attore protagonista in unJason Bateman, Ozark Sterling K. Brown, This Is ...

badtvit : #Emmy2019: ecco tutte le nomination! - Har_Okayy : RT @Melhoegh: Alex Høgh non è stato nominato agli Emmy 2019. Stato attuale: - Melhoegh : Alex Høgh non è stato nominato agli Emmy 2019. Stato attuale: -