Canoa slalom | Mondiali Junior U23 Cracovia 2019 | Italia d’oro a squadre nella canadese

(Di martedì 16 luglio 2019) Sono scattati oggi a, in Polonia, i/under 23 di: l’può gioire per le due medaglie d’oro conquistate nelle gare a, entrambe, dagli under 23 e dallees. Dal kayak invece arrivano il settimo posto daglies, il tredicesimo dallees ed il ventiduesimo dagli under 23. Nelle gare aarriva l’orounder 23 maschile con Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Flavio Micozzi, che battono la Slovacchia, seconda, e la Repubblica Ceca, terza. Gli azzurri, chiudono in 94.69 e vanno a precedere gli slovacchi di 1.82 ed i boemi di 1.84. L’altro titolo per l’arrivafemminilead opera di Marta Bertoncelli, Elena Micozzi ed Elena Borghi, che dominano in 120.44, dando 9.22 di distacco alla Slovacchia, seconda, e 10.30 alla Repubblica Ceca, di ...

