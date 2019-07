Brescia | tenta di uccidere a martellate moglie e figlia | arrestato un 59enne

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Un uomo di 59 anni hato dilae la. È successo a Coccaglio, in provincia di: ora è statodai carabinieri e si trova in stato di fermo. A lanciare l’allarme è stato un altro figlio della coppia, che abita al piano di sotto della casa di famiglia. La, di 51 anni, e la, di 21, hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate in ospedale per essere medicate. Gli inquirenti hanno scoperto che l’uomo teneva anche alcune taniche di benzina nel garage dell’abitazione e non si esclude che volesse utilizzarle per dare fuoco alla casa. L'articolodiunproviene da Il Fatto Quotidiano.

