BlaBlaCar lancia un nuovo servizio dedicato ai viaggi in autobus Si chiama BlaBlaBus

(Di martedì 16 luglio 2019) Il car pooling è una delle molteplici soluzioni di mobilità condivisa diffuse negli ultimi anni, e prevede la possibilità di condividere un mezzo di trasporto privato per consentire a più persone di raggiungere la propria destinazione. Questa soluzione è utilizzata soprattutto perpiù lunghi, consentendo a chi ne usufruisce di risparmiare sui costi condividendo le spese con più passeggeri. L’azienda franceseè considerata l’esempio più conosciuto di piattaforma di car pooling, contando oggi 75 milioni di utenti in 22 paesi. Ampliare i servizi a disposizione dei clienti offrendo sempre nuove soluzioni di mobilità è parte della strategia di. Ed è per questo che la società ha annunciato ufficialmente la disponibilità di unche diventa parte integrante della piattaforma. Sie, come si intuisce dal nome, offre agli ...

