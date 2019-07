Benzinaio ancora grave dopo le botte del rom E ora spuntano i filmati

ilgiornale

(Di martedì 16 luglio 2019) Pina Francone Gravi ma stazionarie la condizioni di Gianfranco Pigliacampo, il 50enne gestore di una pompa di benzina aggredito da un rom durante una lite Il responsabile, qualche orail fatto, si è presentato spontaneamente in casera insieme al suo avvocato, raccontando la sua versione dei fatti: in sostanza, dice di essersi difeso da minacce, intimidazioni e da un'aggressione fisica.Le condizioni di Pigliacampo, ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Mazzini di Teramo, sono gravi ma stazionarie. Le indagini degli inquirenti sono in corso e ora un ruolo chiave lo hanno idi videosorveglianza, che dovrebbero aver ripreso il litigio, il pugno, la caduta del cinquantenne e la fuga del suo aggressore, che si è allontanato senza prestargli alcun soccorso.Il 38enne rom, peraltro già noto alle forze dell'ordine, è libero ma su di lui pende il capo di ...

