Arrestato autista bus disabili | fece sesso con 13enne conosciuto online

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – Capi di abbigliamento alla moda e oggetti costosi in cambio di. Seguendo questa traccia, la Polizia postale di Roma haun 52enne, N.M., con l’accusa di atti sessuali con un tredicenne. L’uomo, incensurato, separato e con un figlio di 20 anni, e’ undi bus adibiti al trasposto per. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, e’ partita dopo la denuncia presentata dal padre del minore, che aveva notato il proprio figlio indossare capi di abbigliamento costosi ed oggetti non acquistati in famiglia, e si era insospettito. Chieste spiegazioni al, l’uomo ha capito che si trattava di regali fatti da un uomo adulto,in chat intrattenute sulla piattaforma social ‘Grindr’. Il padre, dopo aver letto alcuni messaggi salvati sul cellulare del giovane, ha scoperto ...

Gazzettino : Rapporti sessuali con un 13enne conosciuto in chat: arrestato autista 52enne - LaPresse_news : Roma, atti sessuali con tredicenne: arrestato autista 52enne - LauraCarrese : RT @ilmessaggeroit: Rapporti sessuali con un 13enne conosciuto in chat: arrestato autista 52enne -