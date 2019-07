Zoff | ' De Ligt alza il tasso tecnico di una Juve già forte'

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il calcio italiano ha come punto di forza la difesa ed anche lantus da sempre punta su questo reparto per costruire il suo successo. Da otto anni i bianconeri sono i padroni incontrastati e gran parte del merito è da attribuirsi alla solidità della difesa costituita da Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini. La BBC, però ormai è superata tant’è che il numero 15 ha appeso le scarpe al chiodo, mentre il capitano è spesso ospite dell'infermeria ed allora la dirigenza della Continassa ha capito di dover operare un restyling di spessore. Fabio Paratici ha cominciato con l’assicurarsi Merih Demiral del Sassuolo e Cristian Romero del Genoa (quest'ultimo rimarrà ancora un anno tra i liguri), e poi si acquattato come un segugio per arrivare a Matthijs dedell'Ajax fino a riuscire nel suo intento. Senza paragoni A parlare dell'ultimo colpo di mercato dellantus è Dino ...

InterMagazine2 : L'ELOGIO - Zoff: 'Koulibaly è più forte di De Ligt' - lazio_magazine : L'ELOGIO - Zoff: 'Koulibaly è più forte di De Ligt' - petrazzuolo : L'ELOGIO - Zoff: 'Koulibaly è più forte di De Ligt' -