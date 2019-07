Via Capranica | pronto lo sgombero | lancio di oggetti contro la polizia | incendiati i

Via Cardinal Capranica : alcune famiglie accettano proposta alloggiativa : Roma – Un gruppo di occupanti dell’ex scuola Don Calabria in via Cardinal Capranica, dove da questa notte sono partite le operazioni per la liberazione dello stabile, ha accettato gli alloggi alternativi proposti. Al momento una delegazione di esponenti della Questura e della Polizia Locale sta provando ad avviare un dialogo con gli altri occupanti. In questa fase stanno uscendo alcune famiglie per l’abbinamento con gli ...

Circondata struttura Via Cardinal Capranica - occupanti sul tetto : Roma – E’ salita gia’ nella notte la tensione nell’occupazione di via Cardinal Capranica, in zona Primavalle, a Roma. Gia’ dalle 23.30 infatti, nella zona circostante la palazzina in cui vivono circa 300 persone, 78 nuclei familiari con 80 bambini, sono arrivate decine di agenti del Reparto Mobile della Questura di Roma, che con i blindati hanno ‘circondato’ la struttura. Gli occupanti, preoccupati da un ...

Roma - sgombero in Via Capranica. Centinaia di agenti in tenuta antisommossa - proteste in strada : Lo sgombero era previsto stamattina, ma Centinaia di agenti di polizia e blindati sono presenti dalle 23.30 circa di domenica in via cardinal Domenico Capranica, nella zona nordovest...