Universiadi | l' Italia chiude con il sorriso e con 44 medaglie | di cui 15 d' oro

Universiadi 2019 - l’Italia tra le più forti al mondo con 44 medaglie : Il medagliere ha visto l'Italia per 44 volte alzare le braccia al cielo. Il Giappone si è imposto con 82 medaglie, davanti a Russia e Cina. Italia sesta. Grande successo anche per la città di Napoli: "Abbiamo avuto dei problemi, ma abbiamo trovato sempre delle soluzioni. Napoli ci ha dato una grande lezione" ha sottolineato il presidente della Federazione Sport Universitari Oleg Matytsin.Continua a leggere

Universiadi 2019 - l’Italia della pallanuoto maschile vince il 15° oro azzurro : Si chiudono nel migliore dei modi le Universiadi 2019 per l'Italia. Gli azzurri della pallanuoto maschile hanno battuto nella cornice della piscina Scandone di Napoli gli Stati Uniti, vincendo così la medaglia d'oro. Un successo che impreziosisce lo score dei nostri portacolori nella kermesse giunta ormai al termine, per un'Italia che chiude con 15 ori e 44 medaglie complessive.Continua a leggere

Universiadi : oro pallanuoto - Italia chiude in bellezza : Finisce con il pubblico della Scandone in festa con il ritornello de 'o surdato 'nnamurato a festeggiare l'oro della nazionale di pallanuoto maschile alle Universiadi Napoli 2019. Nella finalissima il Settebello universitario allenato da Alberto Angelini ha battuto 18-7 (4-1, 3-2, 3-1, 8-3) gli Stati Uniti conquistando il gradino piu' alto del podio e confermando la validita' dell'intero movimento pallanotistico Italiano, anche a livello ...

Pallanuoto - Universiadi 2019 : Italia d’oro - l’Ungheria strappa il bronzo ai rigori : La finalissima della Pallanuoto alle Universiadi sorride all’Italia, che annichilisce gli USA con il netto punteggio di 18-7 e si mette al collo l’oro. La sfida per il bronzo si conclude soltanto dopo una lunga serie di rigori, con l’Ungheria che batte la Russia per 23-22 dopo il 10-10 dei tempi regolamentari. TABELLINO Italia-USA 18-7 Italia: Pellegrini, Del Basso 1, Cannella 3 (1 rig.), Spione, Panerai 2, Campopiano 4, Guidi ...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia chiude al sesto posto con 15 ori - vince il Giappone : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...

VIDEO Volley - Italia-Polonia : Finale Universiadi 2019 - highlights e sintesi. Gli azzurri vincono la medaglia d’oro : L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nel torneo di Volley maschile alle Universiadi 2019, la nostra Nazionale si è imposta al PalaSele di Eboli sconfiggendo la Polonia al tie-break dopo una partita al cardiopalma in cui ha dovuto rimontare da 1-2. Gli azzurri sono tornati a vincere il titolo nella kermesse riservata agli universitari di tutto il mondo a 49 anni di distanza dall’ultimo sigilo. Di seguito il VIDEO con gli ...

Universiadi 2019 – L’Italia della pallavolo maschile d’oro a Napoli - Polonia ko 3-2 : Universiadi 2019: la Nazionale maschile conquista la medaglia d’oro A distanza di 49 anni la Nazionale maschile torna a conquistare una medaglia alle Universiadi e proprio come nel 1970 lo fa vincendo un oro; ottenuto questa sera al termine di una vera e propria battaglia giocata contro la Polonia. Le due squadre hanno dato vita a una sfida avvincente e giocata a viso aperto con i ragazzi di Gianluca Graziosi in grado di raggiungere per ...

Italia - pallavolo d'oro alle Universiadi Argento amaro per il Setterosa : L?ultima medaglia nell?ultimo giorno. Alessia Russo è d?argento, l?atleta Italiana inaugura la giornata tricolore alle Universiadi di Napoli con il secondo posto nel...

Calcio - Universiadi 2019 : oro al Giappone - strapazzato il Brasile. L’Italia conquista il bronzo : Va in archivio anche il torneo di Calcio alle Universiadi: oro al Giappone, che nella finalissima maramaldeggia contro il Brasile, alla fine sconfitto per 4-1. Molto equilibrate e risolte ai rigori le altre sfide: bronzo all’Italia, che supera la Russia, mentre il quinto posto va alla Corea del Sud, che batte l’Ucraina, infine il settimo posto è della Francia, che ha la meglio ...

Medagliere Universiadi Napoli 2019 : Italia sesta con 14 ori : Le Universiadi 2019 si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, la competizione multisportiva riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’evento coinvolgerà non soltanto il capoluogo campano ma tutta la Regione per una festa totale che avrà una ricaduta importante su tutto il territorio a livello economico e di visibilità. Gli atleti si daranno battaglia per la ...