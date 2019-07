Taranto | nuovo incidente nello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Emanuela Carucci Fortunatamente non ci sono stati danni a cose o persone. A denunciare l'episodio le organizzazioni sindacali: "e il Governo devono portare soluzioni" A pochi giorni di distanza dal tragicoavvenuto all'interno dello, ex Ilva, ain cui ha perso la vita un giovane operaio sbalzato in mare da un tornado mentre si trovava nella cabina di comando di una gru, ecco che si è verificato unstamattina. Questa volta, però, non è stato causato da un evento atmosferico.Era in corso un'attività di spostamento merce con un carroponte quando questo è caduto. Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni. A confermare l'la stessa azienda che in una nota ha spiegato le dinamiche dell': "Mentre si svolgevano le operazioni di discesa, il carico aumentava la sua velocità ...

