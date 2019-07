QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO | le anticipazioni fino al 19 luglio

tvsoap

(Di lunedì 15 luglio 2019) Nuovae nuove avvincenti trame a Ilsu Canale 5, eccovi il riepilogo delleufficialia venerdì 192019. Elsa, non vedendo alla locanda il dottor Alvaro, va a cercarlo all’ospedale e là lo trova ferito e dolorante dopo l’aggressione subita la sera precedente. Alvaro le chiede di non informare nessuno dell’accaduto e di aiutarlo medicandolo e dandogli alcune medicine. Francisca continua a diffidare di Fernando e benché Raimundo non sia d’accordo, continua a mettere in guardia Maria. Eustaquio Molero sfrutta un incontro nella bottega di Fe per minacciare velatamente Saul e Julieta. Severo e Carmelo, cercando di proteggere la coppia di amici, propongono alcune possibilità per evitare rappresaglie da parte dei Molero. Julieta e Saul accettano di anticipare la data del matrimonio con il benestare di Don Berengario. Elsa ...

