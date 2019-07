ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2019) Nel rispondere ai tifosi in piazza, a Dimaro, Driesha anche fatto un cenno al mercato del Napoli: “Tutte le altre squadre comprano, noi abbiamo comprato Kostas. Tuttichedilivello. Uno come James è benvenuto per puntare ancora più in. Possiamo riuscirci” L'articolo: “Tuttichedilivello” sembrail primo su ilNapolista.

annatrieste : Mertens che fa le pernacchie al microfono di nascosto, Insigne in versione James Senese MA QUESTA È UNA DOMANDA O N… - Ilarya09 : RT @annatrieste: Mertens che fa le pernacchie al microfono di nascosto, Insigne in versione James Senese MA QUESTA È UNA DOMANDA O NA PROVO… - napolista : Mertens: “Tutti quelli che compriamo devono essere di alto livello” Uno come James è benvenuto per puntare ancora p… -