La Juventus è pronta al 36° scudetto dei record e al titolo di Champions League

Calciomercato Juventus - l’Everton piomba su Moise Kean : pronta una super offerta per i bianconeri : Il club inglese ha messo l’attaccante italiano nel mirino, nei prossimi giorni potrebbe arrivare una super offerta Non solo mercato in entrata, la Juventus deve difendersi anche dagli assalti degli altri club nei confronti dei propri giocatori. L’ultimo arriva dall’Inghilterra e ha come protagonista l’Everton, deciso a strappare Moise Kean alla società campione d’Italia. Secondo il ‘Mail’, i ...

Juventus - pronta la cessione di Traorè in prestito al Sassuolo (RUMORS) : Il mercato della Juventus inevitabilmente passa da grandi investimenti, ma anche per gli acquisti in prospettiva: gli arrivi di Fabio Pecchia (ex vice di Benitez e tecnico dell'Hellas Verona) per l'under 23 e di Lamberto Zauli per la Primavera bianconera testimoniano le rinnovate ambizioni della dirigenza juventina, che è pronta ad affidar loro giovani di talento. Gli ultimi giovani acquisti della Juventus portano il nome dei 2003 Leonardo Cerri ...

Calciomercato Juventus - Pogba scuote lo United e il Real avrebbe pronta l'offerta : Paul Pogba continua ad essere il sogno del Calciomercato dalla Juventus. Il francese è sempre più ai ferri corti con il Manchester United che potrebbe anche lasciarlo partire ma solo a seguito di un’offerta da 160 milioni di euro. Dall’Inghilterra raccontano oggi che il giocatore ha una gran fretta di lasciare i Red Devils e non vorrebbe nemmeno partire per la tournèe organizzata in Australia, mentre in Spagna scrivono che il Real Madrid è ...

Juventus - obiettivo Icardi per l'attacco : l'Inter sarebbe pronta a trattare : Mauro Icardi è stato sicuramente il giocatore più discusso della scorsa stagione dell'Inter. Nella prima parte il centravanti argentino era stato spesso decisivo sia in campionato che in Champions League, con ben quattro reti messe a segno in sei partite nella massima competizione europea. Da gennaio in poi il crollo, con i problemi extra campo che hanno portato il club a togliergli la fascia di capitano per affidarla al portiere sloveno, Samir ...

Juventus : Icardi sarebbe stato avvistato a Torino - sarebbe pronta offerta dei bianconeri : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di concentrarsi sul mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Lo stesso tecnico toscano è stato stuzzicato dai giornalisti durante la presentazione in tema mercato, e ha confermato la qualità della rosa a disposizione. Ma come è ovvio, alcune cessioni pesanti saranno la base sulla quale costruire il mercato in ...

La Juventus pronta a portare a Torino i grandi nomi : da Ndombele a Rabiot : Il centrocampista del Paris Saint Germain Adrien Rabiot ha voglia d’Italia. Le sue prime vacanze estive sono in Toscana, e questo è un bel segnale per chi lo cerca. Il calciatore francese si sta rilassando in compagnia di sua madre che le fa anche da manager, la signora Veronique. Che sia un indizio di mercato o no, si capirà a breve. Il calciatore è sempre stato un vecchio pallino del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici da diversi ...

Guardiola alla Juventus : l'Adidas sarebbe pronta a finanziare l'operazione : Anche se negli ultimi giorni, così come in questo momento, tutto tace in casa Juventus, la società campione d'Italia è al lavoro per regalare alla squadra e ai tifosi un nuovo allenatore, dopo il recente addio a Massimiliano Allegri. Per questo i rumors sono costanti, in riferimento a Sarri, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea, ma soprattutto riguardo a Pep Guardiola, vero oggetto del desiderio dei tifosi e del presidente Andrea ...

La Juventus avrebbe pronta un'offerta di 60 milioni per Milinkovic-Savic : La Juventus, salutato calorosamente Massimiliano Allegri che ha arricchito la bacheca di ben 11 trofei in cinque anni, adesso sta cercando il suo degno erede. L'ingaggio del nuovo allenatore non è l'unico fronte che impegna la dirigenza della Continassa, perché al di là di chi occuperà la panchina bianconera, ci sono delle lacune da colmare anche nell'organico. Il club ha conquistato, con largo anticipo, l'ottavo scudetto consecutivo, ma è stata ...

Calciomercato Juventus - l’assalto a Milinkovic-Savic non si ferma : pronta l’offerta per la Lazio : Il club bianconero ha deciso di puntare forte sul centrocampista della Lazio, preparando l’assalto finale dopo aver ottenuto il sì del giocatore La Juventus continua a fare sul serio per Milinkovic-Savic, il club bianconero non ha nessuna intenzione di mollare la presa dopo l’intesa trovata con il giocatore la scorsa settimana. Piero Cruciatti / LaPresse L’ostacolo più grande però resta quello di convincere la Lazio a ...