Grande successo per il 1°Alpine Pearls E-Tour partito da Cogne e record del mondo in elettrico : Soddisfazione da parte del Comune di Cogne per la riuscita del 1°Alpine Pearls E-Tour, per il quale si è fatto primo promotore insieme ad Alpine Pearls e il Comune sloveno di Bled di costruire un nuovo evento internazionale, dopo il successo dalla Coppa del mondo di febbraio. L’equipaggio di Cogne è rientrato alla base dopo oltre 2.500 km completamente in elettrico e dopo ben oltre 18.000 di dislivello positivo, che segnano cosi un record ...

Le Universiadi un Grande successo Napoli - la Rai poteva seguirle fino alla fine : La Rai comincia male e finisce anche peggio. Le Universiadi a Napoli sono state un successo, per tutto il mondo tranne che per l’Italia che sceglie di non trasmettere in diretta la Cerimonia di chiusura dell’evento planetario. Una macchia enorme, una scelta inconcepibile da parte della Tv di Stato che esclude le immagini conclusive di una manifestazione riuscitissima che ha esportato il nome dell’Italia – anche se non ...

Universiade - Ghirelli : “azzurrini splendidi” - Grande successo di pubblico : “Straordinari! Uomini veri, coraggiosi, che hanno dato tutto. Ragazzi da oro, anche se il campo ci ha dato il bronzo. Che comunque è stato un grandissimo risultato visto che il gruppo è stato costituito in pochi giorni e il tempo per lavorare è stato davvero minimo”. Il giorno dopo Italia-Russia e la conquista della medaglia di bronzo da parte della Nazionale Universitaria, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è ancora più ...

Grande Fratello - Martina snobba Daniele? Ecco cos’è successo : Grande Fratello news, Daniele e Martina non stanno insieme… e lei lo evita su Instagram? Cosa sta succedendo fra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro? I fan vorrebbero vederli presto insieme, ma il ragazzo tiene sempre a precisare che non si ritiene assolutamente fidanzato: durante la sua ultima diretta Instagram, ha spiegato che non è […] L'articolo Grande Fratello, Martina snobba Daniele? Ecco cos’è successo proviene da Gossip e ...

Grande Fratello - la verità di Erica Piamonte : "Ecco cosa è successo tra me e Gianmarco Onestini" : L'ex gieffina spiega il rapporto che la lega al giovane e poi rivela: "Taylor Mega è stata la scoperta più bella del GF".

Grande successo per la scienza italiana : la ricercatrice romana Anna Maria Vegni tra le 10 Rising Stars mondiali di N2Women : Grande notizia per la ricerca scientifica italiana! La Dott.ssa Anna Maria Vegni, ricercatrice romana del Dipartimento di Ingegneria dell’Università 3 di Roma, è stata inserita tra le prime 10 donne del mondo nel campo della ricerca in ingegneria delle telecomunicazioni, come riconosciuto dal Rettore dell’Università di Roma 3. La prestigiosa classifica in cui è stata inserita come unica italiana è la N2Women Rising Stars List 2019. La N2Women ...

Grande successo per il "JovaBeach Party" - : Fonte foto: fotogrammaGrande successo per il "JovaBeach Party" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dal concerto di Jovanatti fra le rive di Lignano Sabbiadoro

Grande successo per Swim for Smile - la traversata solidale a nuoto dello Stretto di Messina : Si è conclusa con successo la traversata solidale, promossa per il quarto anno consecutivo da Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, che ha rilanciato la sfida: attraversare lo Stretto di Messina a nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento e la cura delle malformazioni al volto, in particolare della ...

Il walkman per le musicassette torna di moda grazie a una campagna di finanziamento online di Grande successo : Le nuove generazioni non sanno nemmeno come si usa. Ma sono ancora in molti che, per nostalgia o collezione, hanno ancora in casa le care e vecchie musicassette. Un progetto pubblicato su Kickstarter fa al caso loro: si chiama IT’S OK, è proposto da Ninm Labs e consiste in un dispositivo vintage che assomiglia ai mitici walkman degli anni Ottanta, ma è dotato di Bluetooth 5.0 per riprodurre le musicassette tramite altoparlanti moderni o cuffie ...

Mondiale femminile - l’Italia da Matterella : “Grande successo” : L’Italia è stata grande protagonista al Mondiale femminile, percorso ben al di sopra delle aspettative, oggi le calciatrici si sono presentate al Quirinale per essere ricevute dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, una delegazioni di 10 calciatrici più Milena Bertolini, con il presidente del Coni, Giovanni Malago’, e con quello della Figc, Gabriele Gravina. “Essere qui e’ un motivo di orgoglio – ...

Grande successo al Teatro dell’Opera per la prima di Spartacus : Grande successo per la prima di Spartacus del maestro di Aram Khachaturian al Teatro dell’Opera di Roma messo in scena dal Teatro Astana Opera. Uno spettacolo eccezionale, che per la prima volta grazie agli artisti Kazaki va in scena per la prima volta in Italia. All’inizio dello spettacolo è stato chiesto un Grande applauso per il reparto tecnico, che è riuscito in una vera e propria impresa dato che i materiali sono arrivati in Grande ...

Brindisi - Grande successo per il Fresh Show : in tantissimi sul lungomare : Si è concluso sabato in tarda serata il Fresh Show, l'annuale kermesse dedicata al mondo dell'Hip-Hop che si svolge a Brindisi ogni anno, sempre nel mese di giugno. Quest'anno la manifestazione è arrivata alla sesta edizione, ed è stata ideata dalla direttrice artistica Brindisina Silvia Bevilacqua. La stessa infatti ha una scuola di ballo sita nel pieno centro storico della città, la Fresh Family Academy, nome dal quale ha poi preso il nome lo ...

É successo in TV - 1° luglio 2017 : la Grande notte di Vasco in diretta tv (VIDEO) : 150 metri di Palcoscenico, oltre 1500 metri quadri di schermi, 29 torri di ritardo del suono. Non stiamo mica dando i numeri a casaccio, sono solo un paio dei grandi numeri messi in cassaforte dalla tappa grande tour di Vasco Rossi realizzata a Parco Enzo Ferrari di Modena che per l'occasione diventa 'capitale del rock'.Non è tutto, raccogliendo i dati pubblicati da più siti, con un sold out da 220.000 biglietti venduti Vasco mette a segno un ...

Ecco cos’è successo dopo la fine del Grande Fratello! Gennaro Lillio choc : Gennaro Lillio è uno dei personaggi-rivelazione del Grande Fratello 16. Il modello napoletano, che nella Casa ha iniziato una storia d’amore con Francesca De Andrè, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. E ha parlato del rapporto che ha attualmente con gli ex compagni di avventura.-- Sulle stories di Instagram, Gennaro Lillio ha chiesto ai follower di porgli delle domande, alle quali ha risposto senza peli sulla lingua. Tra i quesiti ...