Caso Russia-Lega | Conte | Fiducia in Salvini | ma serve trasparenza

Caso Lega-Russia - spunta la mail del consigliere di Salvini che invita Savoini alla cena a Roma per Putin : Il messaggio, inviato il 1° luglio, reca la firma digitale di D'Amico, consigliere del vicepremier leghista, che dice: "Non l'ho invitato io"

Migranti - Caso Spadafora e rapporti tra Lega e Russia : i temi più discussi su Twitter : La vicenda della barca da diporto Alex&Co è il tema che ha generato il maggior volume di interazioni tra tutti i temi passati in rassegna con 47.230 tweet, oltre 140 mila condivisioni e un tasso di engagement altissimo (al 3%), nella settimana tra il 5 e l'11 luglio, secondo l'analisi svolta da KpI6 per Agi. Una flusso di conversazioni costante e distribuito per l'intero periodo monitorato, da parte dell'audience, con una sentiment ...

M5s - Fattori : “Caso Lega-Russia? In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento”. E critica Di Maio : “Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme. In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento per una cosa simile“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dalla senatrice M5s Elena Fattori, che aggiunge: “Su questa vicenda bisogna indagare, è inutile richiamare vicende precedenti come i soldi russi ...

Caso Lega-Russia. Mosca : "Nessuna ingerenza nella politica italiana". M5s : sì a commissione d’inchiesta : Sulla vicenda dei presunti fondi illeciti russi alla Lega interviene Mosca: "Il governo russo non è coinvolto nella politica italiana né in quella di altri Paesi". La procura di Milano intanto ha aperto un’inchiesta e ha iscritto nel registro degli indagati il leghista Gianluca Savoini, fondatore e presidente dell’associazione Lombardia-Russia. Presunti fondi russi alla Lega: ...

Due novità sul Caso Lega-Russia : Salvini ha negato qualsiasi collegamento con Savoini, ma è stato smentito, Repubblica ha scoperto che la Lega provò a legalizzare il finanziamento dall'estero dei partiti

Lega : Conte - Caso Russia? Fiducia in Salvini - ben venga inchiesta magistratura : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il caso Russia che ha investito la Lega? “Io parto da un concetto, è il concetto di Fiducia. Lo trovo fondamentale, tra cittadini e all’interno della compagine governativa. Confesso che ho avuto giornate così impegnative che non ho avuto modo di sentire l’audio” pubblicato da BuzzFeed, “ma io ho Fiducia nel ministro Salvini. Dopodiché la magistratura faccia il suo corso, io sono un ...

Caso Russia-Lega - bagarre Pd-Casellati : 12.35 Scontro al Senato dopo il rifiuto della presidente Casellati di convocare Salvini, come chiesto dal Pd, sui presunti fondi russi alla Lega. Il senatore dem Ferrari ricorda che già altre 3 interrogazioni sui rapporti Lega e dirigenti russi legati a Putin non erano state ammesse.Secca la replica di Casellati: "Il Senato non può essere la sede per discutere pettegolezzi giornalistici, questioni che non hanno fondamento probatorio. Non ...

Giorgetti esclude un Caso Lega-Russia : "In giro tanti fanfaroni". Savoini : "Finirà come il Russiagate" : “C’è gente un po’ che millanta. Vale per tutti quelli che fanno politica. C’è in giro un sacco di gente che parla in nome e per conto del sottoscritto, chissà quante cose si inventa. Nel caso specifico a me sembra che qualche fanfarone le sparava grosse e qualcuno in modo opportunistico per chissà quali fini approfitta del fanfarone per gettare discredito su Salvini”. Giancarlo Giorgetti ...

Pd in pressing sul Caso Russia : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Partito democratico in pressing sul . La richiesta di chiarimenti arriva dal Senato, attraverso una nota della vicesegretaria dem Paola De Micheli: “Il leghista e ‘amico di Matteo’, , mentre si trova a Mosca con il vice premier Salvini, incontra ‘per puro caso’ dei misteriosi uomini d’affari russi con cui avrebbe trattato un finanziamento per la Lega in vista delle ...

Cinque risposte sul Caso Lega-Russia : Cosa sappiamo della registrazione diffusa da BuzzFeed, da dove arrivano i rapporti fra Salvini e la Russia e molto altro sull'inchiesta che sta agitando la politica italiana

**Lega : Pd chiede audizione Salvini - Savoini e ambasciatori su Caso Russia** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il Pd ha appena formalizzato in Commissione Affari Europei alla Camera la richiesta urgente di audizione di Matteo Salvini, Gianluca Savoini, Alberto Nardelli “e degli ambasciatori italiano in Russia e russo in Italia” sull’inchiesta di BuzzFeed. Lo rende noto il deputato dem Filippo Sensi in un tweet.L'articolo **Lega: Pd chiede audizione Salvini, Savoini e ambasciatori su caso Russia** ...

