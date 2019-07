Carola Rackete | la Procura ricorre in Cassazione contro la scarcerazione della capitana

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) È pronto il ricorsodi Agrigentoil provvedimento didi, laSea Watch 3 arrestata a Lampedusa dopo aver forzato il blocco ed essere entrata in acque territoriali italiane con la naveong tedesca che ha salvato 42 migranti in acque libiche. Il giudice di Agrigento Alessandra Vella non aveva convalidato l’arresto30enne tedesca e non aveva disposto nessuna misura cautelare, a differenza di quanto richiesto dallaguidata da Luigi Patronaggio. Sea Watch, il gip libera: “Ha agito in adempimento di un dovere”. Salvini: “Mi vergogno per magistrati” Secondo il gip di Agrigento il reato di resistenza a nave da guerra, contestato dalla, non sussisterebbe in quanto la motovedettaFinanza ...

