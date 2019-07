Elisa Isoardi : Ho preso cinque chili e sto bene così, mangiavo ogni piatto a La Prova del Cuoco (Di domenica 14 luglio 2019) Confermata nella prossima stagione de "La Prova del Cuoco", Elisa Isoardi racconta la sua estate da signle a "Di Più Tv". Oggetto dell'intervista anche i suoi chili "di troppo", che però sono accettati dalla conduttrice che con grande calma ammette di non essere preoccupata nemmeno un po'. Ha preso cinque chili dopo aver condotto una stagione de "La Prova del Cuoco", lo ha fatto con consapevolezza e, scherzandoci su, con "professionalità": "Non posso parlare di cibo, senza assaggiare: che competenze avrei?". (Di domenica 14 luglio 2019) Confermata nella prossima stagione de "Ladel Cuoco",racconta la sua estate da signle a "Di Più Tv". Oggetto dell'intervista anche i suoi"di troppo", che però sono accettati dalla conduttrice che con grande calma ammette di non essere preoccupata nemmeno un po'. Hadopo aver condotto una stagione de "Ladel Cuoco", lo ha fatto con consapevolezza e, scherzandoci su, con "professionalità": "Non posso parlare di cibo, senza assaggiare: che competenze avrei?".

Le rotondità di Elisa Isoardi, come specificato in apertura, non sono un problema per lei che adesso si sente più bella. Già in diretta tv, durante uno dei momenti in cui preparava le ricette spalleggiata dai cuochi, specificava di aver cambiato quattro pantaloni in un giorno: "Mi piace mangiare e chissenefrega!": "Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe. A fine puntata, inoltre, mi capitava spesso di portarmi via uno dei piatti come pranzo. Sprecare il cibo è un delitto e non sopportavo l’idea che quei buoni piatti potessero finire nella spazzatura."