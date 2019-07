Djokovic trionfa a Wimbledon | Federer battuto 13-12 al tie-break del quinto set

ilmessaggero

(Di domenica 14 luglio 2019) Novak. Il serbo, numero 1 del mondo, ha sconfitto Rogeral termine della finale dei sogni, una delle più belle di sempre vista sull'erba londinese....

SkySport : ? #UltimOra #Wimbledon ?? Novak #Djokovic trionfa per la quinta volta ? Battuto #Federer in 5 set (7-6, 1-6, 7-6, 4-… - rtl1025 : ???? #Tennis, a #Wimbledon trionfa Novak #Djokovic 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12 dopo 4 ore e 57 minuti di gioco.… - Fra6796 : RT @SkySport: ? #UltimOra #Wimbledon ?? Novak #Djokovic trionfa per la quinta volta ? Battuto #Federer in 5 set (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12)… -