As | più il Napoli perde tempo | più James si avvicina all’Atletico Madrid

(Di domenica 14 luglio 2019) As torna a scrivere dell’affareRodriguez e del gioco che il calciatore colombiano sta portando avanti cone Atletico. Un win-win in cuicade sempre in piedi e piene, come si dice “il piede in due scarpe” Ogni giorno che De Laurentiis lascia passare senza chiudere l’affare(42 milioni anche dilazionati ma non in prestito), è un passo per l’Atletico. L’ambiente del calciatore colombiano è chiaro.gioca con le due squadre e i due tecnici che ricompensa nello stesso modo esprimendo loro il desiderio di far parte della loro squadra. Il calciatore e il suo agente gestiscono perfettamente la situazione. Un win-win in piena regola. L’Atlético rimane in attesa. Si sa cheè stata la prima opzione presa in considerazione per sostituire Griezmann. Il club madrileno aveva valutato la fattibilità del colombiano ma ...

