Wimbledon 2019 | doppio maschile | Cabal e Farah vincono una finale infinita mettendo ko

Federer-Djokovic - orario Finale Wimbledon 2019 in tv : programma e su che canale vederla : Ultima giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: domani, domenica 14 luglio, si gioca la finalissima del tabellone maschile di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo le due migliori teste di serie del tabellone si giocheranno il successo conclusivo. Il match odierno metterà di fronte il serbo Novak Djokovic e lo svizzero Roger Federer: si tratta del confronto numero 48 tra i due, con Djokovic avanti 25-22 finora, ...

Wimbledon 2019 : Simona Halep - il trionfo della tranquillità. Sfuma ancora il sogno dei 24 Slam per Serena Williams : La sorpresa per come è finita la finale del singolare femminile di Wimbledon 2019 è ancora tanta: qualcuno poteva pensare che Simona Halep riuscisse a battere Serena Williams, che comunque partiva da netta favorita, ma nessuno forse poteva ipotizzare che ce l’avrebbe fatta con un doppio 6-2 in soli 56 minuti. Siamo sicuri invece che tanti avessero previsto esattamente questo risultato ma a parti invertite. E invece ha vinto una ragazza che fino ...

LIVE Serena Williams-Halep 2-6 2-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : trionfo a sorpresa per la romena in soli 56 minuti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA FINALE 16.12 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA di questo match, grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 16.10 Simona eguaglia l'impresa impossibile di Garbine Muguruza che ha vinto il Roland Garros 2016 battendo Serena e Wimbledon poco più di un anno dopo battendo Venus Williams! 16.08 Strepitosa in difesa Halep nei pochi scambi lunghi e sofferti che ha giocato, dall'altra parte una Serena letteralmente irriconoscibile che deve forse dire addio al record dei 24 tornei del Grande Slam vinti in carriera.

Wimbledon 2019 : Simona Halep nella storia della Romania - Serena Williams sconfitta in finale in meno di un’ora : Simona Halep è la prima giocatrice proveniente dalla Romania a vincere il torneo di Wimbledon. La prossima numero 4 del mondo supera, in soli 55 minuti, Serena Williams, in una finale sostanzialmente dominata. E’ il primo torneo vinto in stagione dalla rumena, ed è anche il più importante della sua vita, conquistato con una prova di altissimo livello e di fronte a un’altra leggenda del tennis del suo Paese, Virginia Ruzici (che vinse ...

Federer-Djokovic - Finale Wimbledon 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio e tv : come vedere la partita in diretta : Roger Federer e Novak Djokovic si affronteranno nella Finale di Wimbledon 2019 che andrà in scena domenica 14 luglio, lo svizzero affronterà il serbo nell’atto conclusivo del terzo Slam stagionale, il torneo più prestigioso e inconico del calendario interzazionale di tennis. Il Maestro andrà a caccia del nono sigillo sull’erba londinese, dopo aver sconfitto Rafael Nadal in una semiFinale epocale proverà ad alzare al cielo il trofeo a ...

Highlights Federer-Nadal - VIDEO semifinale Wimbledon 2019 : i momenti e i colpi salienti di una sfida epica : Sarà Roger Federer a sfidare Novak Djokovic nella finale di Wimbledon 2019, dopo la vittoria sul rivale di sempre Rafael Nadal per 7-6(3) 1-6 6-3 6-4 nella semifinale che ha infiammato il Centre Court. Nel quarantesimo capitolo tra i due giocatori lo svizzero si è dimostrato più abile nel cogliere le occasioni arrivate sulla sua amata erba, quella che lo porta per la dodicesima volta all’atto conclusivo dello Slam che ha già vinto in otto ...

LIVE Serena Williams-Halep - Wimbledon 2019 in DIRETTA : la finale più attesa in tempo reale : La cronaca del match Serena Williams-Strycova – La cronaca del match Svitolina-Halep Il programma della finale Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale del singolare femminile del torneo di Wimbledon 2019 tra la statunitense Serena Williams e la romena Simona Halep! Per Serena è l'occasione per entrare sempre più nella leggenda: dall'Australian Open del

Wimbledon 2019 - finale femminile : Serena Williams per i 24 Slam - Simona Halep per la grande sorpresa : Oggi pomeriggio, con inizio alle 15 ora italiana, si disputerà la finale dell’edizione numero 126 del singolare femminile del torneo di Wimbledon tra due ex numero 1 del mondo, la statunitense Serena Williams e la romena Simona Halep. In caso di vittoria della prima, risalirebbe al numero 8 della classifica WTA mentre attualmente nel ranking live è numero 9, mentre la seconda è già sicura di tornare al numero 4 e anche in caso di un suo successo ...