Simona Halep trionfa a Wimbledon e infrange i sogni di Serena Williams

Serena Williams battuta in due rapidi set - la regina di Wimbledon è Simona Halep : Simona Halep trionfa per la prima volta in carriera a Wimbledon. La romena, numero 7 del mondo e del seeding, supera in finale la sette volte campionessa, la statunitense Serena Williams, numero 10...

Simona Halep batte Serena Williams in 2 set. È lei la nuova regina di Wimbledon : Simona Halep batte in due set Serena Williams e viene incoronata nuova regina di Wimbledon. La 27enne rumena si è imposta sulla 37enne americana in meno di un’ora di gioco, per 6-2 6-2.Per la Halep si tratta del secondo titolo del Grande Slam della carriera, dopo il successo al Roland Garros dello scorso anno. Serena Williams, da par sua, era a caccia del record di 24 vittorie nello Slam.La vincitrice disputava la sua prima finale a ...

Simona Halep trionfa a Wimbledon - Serena Williams perde un’altra finale Slam : La romena Simona Halep è la nuova campionessa di Wimbledon. La romena con un doppio 6-2 ha battuto Serena Williams.Continua a leggere

Wimbledon 2019 : Simona Halep nella storia della Romania - Serena Williams sconfitta in finale in meno di un’ora : Simona Halep è la prima giocatrice proveniente dalla Romania a vincere il torneo di Wimbledon. La prossima numero 4 del mondo supera, in soli 55 minuti, Serena Williams, in una finale sostanzialmente dominata. E’ il primo torneo vinto in stagione dalla rumena, ed è anche il più importante della sua vita, conquistato con una prova di altissimo livello e di fronte a un’altra leggenda del tennis del suo Paese, Virginia Ruzici (che vinse ...

Chi è Simona Halep - la nuova regina di Wimbledon che modellò il suo corpo per arrivare in vetta : Simona Halep ha vinto Wimbledon sconfiggendo Serena Williams per 62/62. Una vittoria rapida per una partita senza storia, durata meno di un'ora. Williams mai in partita, fallosa e nervosa, che ha commesso una serie lunga di errori gratuiti. Nulla ha potuto contro un'avversaria determinata e precisa, che ha fatto muovere l'americana per soprenderla spesso in contropiede. Per arrivare al vertice, Simona Halep ha sacrificato molto, moltissimo, più ...

Simona Halep firma l’impresa - è la nuova regina di Wimbledon : Serena Williams ancora sconfitta - il 24° Slam è una maledizione : Simona Halep ribalta il pronostico della vigilia e vince la finale di Wimbledon: la tennista romena si impone su Serena Williams con il punteggio di 2-6 / 2-6. Serena manca ancora l’appuntamento con il record di Slam di Margaret Court Il bello del tennis è che spesso i pronostici della vigilia possono essere ribaltati. Quando si entra in campo, specialmente sul centrale di un torneo prestigioso come Wimbledon, non importa quello che sia ...

Simona Halep ha vinto Wimbledon : Ha battuto Serena Williams con il punteggio di 6-2, 6-2: è la sua seconda vittoria in un torneo del Grande Slam

Wimbledon 2019 - finale femminile : Serena Williams per i 24 Slam - Simona Halep per la grande sorpresa : Oggi pomeriggio, con inizio alle 15 ora italiana, si disputerà la finale dell’edizione numero 126 del singolare femminile del torneo di Wimbledon tra due ex numero 1 del mondo, la statunitense Serena Williams e la romena Simona Halep. In caso di vittoria della prima, risalirebbe al numero 8 della classifica WTA mentre attualmente nel ranking live è numero 9, mentre la seconda è già sicura di tornare al numero 4 e anche in caso di un suo successo ...

Wimbledon 2019 : tra Serena Williams ed il record di Slam c’è solo Simona Halep : Poco più di due ore e dieci minuti, tanto quanto sono durate insieme le due semifinali femminili di Wimbledon. Prima Simona Halep ha sconfitto nettamente Elina Svitolina, poi Serena Williams ha dominato contro Barbora Strycova. Due partite praticamente mai in discussione ed una finale di sabato che promette sicuramente scintille. Serena Williams ha fatto undici, come le finali raggiunte sull’erba londinese, ma il numero nella testa ...

Simona Halep/ Prima finale a Wimbledon per la 27enne romena : sfida a Serena Williams : Simona Halep in finale contro Serena Williams a Wimbledon 2019, sconfitta la Svitolina: 'Una delle migliori partite sull'erba della mia carriera'.

La finale di tennis femminile al torneo di Wimbledon sarà tra Serena Williams e Simona Halep : La tennista statunitense Serena Williams ha battuto la ceca Barbora Strycova per 6-1 6-2 in semifinale a Wimbledon, il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo, che si gioca a Londra sull’erba. Nella finale di sabato Williams giocherà

Finale Wimbledon 2019 - Serena Williams-Simona Halep : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta streaming : Simona Halep e Serena Williams si affronteranno nella Finale di Wimbledon 2019 che andrà in scena sabato 13 luglio. La statunitense ha liquidato la ceca Strycova in semiFinale, la rumena si è sbarazzata dell’ucraina Svitolina e così le due grandi stelle si fronteggeranno sul Campo Centrale con l’obiettivo di alzare al cielo il terzo Slam della stagione. Serena Williams va a caccia del 24esimo Slam della carriera per agguantare il ...