Serena Williams-Halep | Finale femminile Wimbledon 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Wimbledon – Serena Williams pensa alla finale : “il record non mi interessa - la mia è una grande carriera. Halep da non sottovalutare” : Serena Williams pensa alla finale di Wimbledon: la tennista americana non si fa distrarre dal pensiero del record di Margaret Court e spiega di non sottovalutare Simona Halep Serena Williams ha raggiunto per il secondo anno consecutivo la finale femminile di Wimbledon. L’anno scorso una super Angelique Kerber le ha negato la vittoria e il raggiungimento del record di Slam di Margaret Court. Agli US Open fu Naomi Osaka a negarle ...

Wimbledon - Serena Williams ora ha l'obiettivo dei 24 titoli Slam : Serena Williams è ancora in finale a Wimbledon. La fuoriclasse americana raggiunge la sua undicesima finale e, a quasi 38 anni, tenterà di raggiungere Margareth Smith Court che, con 24 titoli del Grande Slam, è in cima alla classifica delle tenniste più vittoriose di tutti i tempi. Serena è riuscita a sorprendere tutti ancora una volta e, in questa occasione, ha zittito anche i più scettici che non l'avevano pronosticata in finale. In realtà, ...

Wimbledon 2019 : tra Serena Williams ed il record di Slam c’è solo Simona Halep : Poco più di due ore e dieci minuti, tanto quanto sono durate insieme le due semifinali femminili di Wimbledon. Prima Simona Halep ha sconfitto nettamente Elina Svitolina, poi Serena Williams ha dominato contro Barbora Strycova. Due partite praticamente mai in discussione ed una finale di sabato che promette sicuramente scintille. Serena Williams ha fatto undici, come le finali raggiunte sull’erba londinese, ma il numero nella testa ...

Simona Halep/ Prima finale a Wimbledon per la 27enne romena : sfida a Serena Williams : Simona Halep in finale contro Serena Williams a Wimbledon 2019, sconfitta la Svitolina: 'Una delle migliori partite sull'erba della mia carriera'.

Serena Williams-Halep - la finale femminile a Wimbledon 2019 : Serena Williams contro Simona Halep: sarà questa la finale femminile di Wimbledon 2019, in programma sabato sui campi in erba londinesi

La finale di tennis femminile al torneo di Wimbledon sarà tra Serena Williams e Simona Halep : La tennista statunitense Serena Williams ha battuto la ceca Barbora Strycova per 6-1 6-2 in semifinale a Wimbledon, il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo, che si gioca a Londra sull’erba. Nella finale di sabato Williams giocherà

Wimbledon 2019 : Serena Williams devastante - Barbora Strýcová travolta e finale conquistata : Serena Williams c’è e lo dice piuttosto chiaramente. Nella seconda semifinale di Wimbledon l’americana (n.10 del mondo) strapazza letteralmente sul Centrale la ceca Barbora Strýcová (n.54 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-2 in 1 ora e 1 minuti di partita. Una prestazione super convincente della sette volte vincitrice dei Championships che così ottiene l’undicesima finale in carriera in questo Slam, mettendo nel mirino ...

Finale Wimbledon 2019 - Serena Williams-Simona Halep : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta streaming : Simona Halep e Serena Williams si affronteranno nella Finale di Wimbledon 2019 che andrà in scena sabato 13 luglio. La statunitense ha liquidato la ceca Strycova in semiFinale, la rumena si è sbarazzata dell’ucraina Svitolina e così le due grandi stelle si fronteggeranno sul Campo Centrale con l’obiettivo di alzare al cielo il terzo Slam della stagione. Serena Williams va a caccia del 24esimo Slam della carriera per agguantare il ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-1 6-2 - dominio dell’americana e 11esima finale conquistata a Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata. 17.03 Serena Williams schianta 6-1 6-2 Barbora Strycova in meno di un’ora e 11esima finale di Wimbledon conquistata! L’americana sabato inseguirà l’ottavo successo londinese e il 24esimo Slam al pari di Margaret Court. Contro, ci sarà l’esordiente Simona Halep che finalmente ha conquistato anche un ...

Wimbledon – Serena Williams passeggia su Strycova : la tennista americana di nuovo in finale : Serena Williams raggiunge la finale di Wimbledon per il secondo anno consecutivo: la tennista americana supera Strycova in due set e prenota la sfida contro Simona Halep Come nell’edizione 2018, Serena Williams sbaraglia ogni avversaria sul suo cammino e raggiunge la finale di Wimbledon. Percorso netto per la 23 volte campionessa Slam che mette nuovamente nel mirino il record di Margaret Court. Bastano appena 61 minuti alla numero 10 al mondo ...

