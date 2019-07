CorSport | Verdi potrebbe approdare a Torino per il debutto in Europa League

CorSport : Il Napoli continua a trattare col Torino per Verdi e Mario Rui : Sono giorni roventi per Giuntoli, scrive il Corriere dello Sport, tra tutte le trattative in entrata e il mercato delle cessioni, che richiede “arte, pazienza e sacrificio”. “Il Napoli è capiente, sa di avere spazi da occupare, ma è pure contemporaneamente abbondante, e quindi dovrà vendere per costruirsi il tesoretto, per ridurre il monte ingaggi, per accontentare chi ha voglia di una nuova vita e di più fresche emozioni”. Come Verdi e Mario ...

CorSport : Cairo vuole Verdi la priorità ma c’è da far un altro sforzo : Per Simone Verdi c’è l’offerta del Torino: 21 milioni giudicati, da De Laurentiis, insufficienti a chiudere la trattativa. All’attaccante non dispiacerebbe vestire la maglia granata, scrive il Corriere dello Sport, ma Cairo deve fare un altro sforzo, altrimenti non se ne fa niente. Il club allenato da Mazzarri, però, al momento è la priorità in caso di partenza dal Napoli. La Sampdoria, che pure ha mostrato interesse, verrebbe solo dopo, nelle ...

CorSport : De Laurentiis e Cairo trattano per Verdi e Mario Rui : Il futuro di Verdi potrebbe incastrarsi con quello di Mario Rui. Il Corriere dello Sport scrive che entrambi sono graditi al Torino di Walter Mazzarri. Ieri, all’assemblea della Lega Serie A, erano presenti sia De Laurentiis che Cairo. Secondo il quotidiano i due presidenti avrebbero cercato di trovare un’intesa per trattare. Il Napoli intende cedere Verdi solo a titolo definitivo e certo non vuole svenderlo. L'articolo CorSport: De Laurentiis e ...

CorSport : Ounas e Verdi ai saluti. Ma il Napoli non vuole svendere : Ounas e Verdi sono ai saluti, scrive il Corriere dello Sport, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di svenderli. Ounas, che con Sarri non ha avuto molta fortuna, giocando solo 400 minuti, ha stupito Ancelotti nel ritiro estivo di Dimaro. Il mister lo ha impiegato 8 volte come titolare in tutte le competizioni. In 26 presenze (783 minuti) ha segnato 4 gol ma non ha concluso neppure una partita. A volte si è rivelato evanescente, “troppo ...