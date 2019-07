Calciomercato Juventus | Kean in uscita | offerta sontuosa dall’Inghilterra

juvedipendenza

(Di sabato 13 luglio 2019): Tuttosport svela un retroscena sul futuro di Moise. Secondo la testata giornalistica sportiva torinese, l’attaccante della nazionale under 21, accostato fortemente nelle scorse settimane all’Ajax,starebbe per ricevere un’dall’Inghilterra. Quale futuro per Moise? L’attaccante può lasciare la, ma i bianconeri valuterebbero una opzione di riacquisto per l’ex Hellas Verona. Tuttosport in edicola … More

FabrizioRomano : Ci siamo! Matthijs de Ligt alla Juventus, siamo ai dettagli finali sui contratti per gli ultimi cavilli poi sarà tu… - DiMarzio : ??#Juventus, inoltrata la nuova offerta per #DeLigt E il giocatore non parte in ritiro con l'#Ajax: le ultime ?? - DiMarzio : #DeLigt e la #Juventus sono vicinissimi ?? Il punto sulla trattativa ?? -