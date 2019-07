Valeria Marini dopo il bagno a piazza di Spagna | multa e daspo | Azione volgare

Valeria Marini scimmiotta La Dolce Vita e si becca Daspo e multa : ora dovrà stare lontana dalle fontane [VIDEO] : Il caldo sta dando un po’ di tregua all’Italia. Forse è proprio per questo che Valeria Marini ha pensato bene di riscaldare gli animi facendo un bagno nella Barcaccia, fontana ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, a Roma. Ed effettivamente l’idea ha funzionato: gli animi si sono scaldati, peccato però che fossero quelli della Polizia Locale. La Marini, infatti, si è beccata una multa da 100 euro e un umiliante Daspo: ...

Valeria Marini - multa per il bagno nella Barcaccia : ‘Una cosa esagerata’ : Daspo urbano (misura con cui un sindaco – in collaborazione con il prefetto – può multare e stabilire un divieto di accesso ad alcune aree della città per chi ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture di trasporto) e una multa di 550 euro per Valeria Marini che si è concessa un “bagno stellare” nella Fontana della Barcaccia a Rona. La showgirl ha scelto piazza di Spagna come location ...

Il bagno proibito (con multa) di Valeria Marini nella Barcaccia : Un bagno proibito nella fontana ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, e per Valeria Marini sono scattate una multa da 450 euro e una sanzione da 100 euro prevista dal nuovo regolamento di polizia urbana che prevede il Daspo urbano. Per 48 ore la showgirl non potrà circolare in quella zona, e alla seconda violazione scatterà il Daspo del questore. Ma che cosa ci faceva Valeria Marini a bagno, con un abito di lamé, nella Barcaccia? Stava ...

Valeria Marini multata per il bagno nella fontana di piazza di Spagna : "Mi sembra esagerato" : Daspo urbano e 550 euro di multa per Valeria Marini. Tanto le è costato il bagno 'stellare' nella Barcaccia in piazza di Spagna che aveva scatenato le proteste (ma anche il divertimento) sui social. Il gesto della showgirl, compiuto nella scultura gioiello del Bernini mercoledì sera alle 20.30, è stato ripreso oltre che dagli smartphone dei presenti anche dalle telecamere di videosorveglianza puntate sulla piazza, uno strumento che ha ...

Valeria Marini - multa da 550 euro per il suo tuffo nella Barcaccia : Consideriamola una notte brava quella trascorsa da Valeria Marini mercoledi 10 luglio. L'attrice e showgirl romana si è lasciata andare ad una passeggiata a piedi nudi nella Barcaccia, la storica fontana della capitale posizionata ai piedi della celebre scalinata di Trinità de' Monti, a piazza di Spagna. Bagno anche di folla ma i vigili urbani non hanno gradito, anzi, hanno multato la Marini. Come la Ekberg, anzi no “Marcello, come here”. Era la ...

Roma - Valeria Marini fa il bagno nella fontana di piazza di Spagna : daspo e multa di 550 euro per la showgirl : Ha scelto la Barcaccia e non fontana di Trevi, forse consapevole del temibile confronto con la Ekberg. Ma a Valeria Marini il bagno nella fontana ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti è costato caro: daspo e una multa da 550 euro. Insomma non proprio un epilogo da Dolce Vita. La scorribanda dell’attrice ha preso il via alle 20.30 di ieri in una calda serata Romana: inguainata in un vestito lamè, capelli lunghi al poco vento che ...

Valeria Marini fa il bagno nella Barcaccia - 550 euro di multa : "bagno stellare" per la showgirl Valeria Marini nella Barcaccia a Roma per promuovere il suo ultimo singolo "Me gusta". Mini abito argento, l'attrice si è immersa in una delle fontane più famose di Roma a piazza di Spagna, applaudita dai turisti presenti. Il video è stato postato su Twitter dalla stessa attrice, ha fatto il giro del web ma le ha provocato una multa di 550 euro e Daspo.

Denunciatela! Il folle gesto di Valeria Marini : Non smette mai di far parlare di sé Valeria Marini, anche quando non è in televisione, anche quando non ci sono telecamere ufficiali. E l’ultima che ha combinato ha fatto scatenare il popolo del web. La bionda showgirl infatti ha un seguito incredibile anche sui social e qualsiasi sua mossa viene giudicata praticamente in tempo reale. Specie se sei protagonista di un evento pubblico, specie se sei così “appariscente” e passare inosservati ...

Valeria Marini e il bagno nella barcaccia di Piazza di Spagna : nessuna multa (VIDEO) : La stellare Valeria Marini ne combina un'altra delle sue. Siamo in Piazza di Spagna a Roma in un'assolata giornata di Luglio, la gente assiepata sul posto si ritrova improvvisamente la showgirl tuffarsi nella barcaccia situata al centro della Piazza più celebre della capitale. Il video del bagno cult è stato postato dalla stessa Valeria sui suoi profili social scatenando subito proteste e commenti ironici sul web. Vabbe abiti a 50mt, la ...

Valeria Marini - bagno nella fontana di Piazza di Spagna. I social insorgono : «Denuncia?» : Un bagno "stellare". Valeria Marini è entrata nella fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, a Roma, per promuovere l'uscita del suo nuovo singolo "Me Gusta". La...

Valeria Marini : "Basta plastica" - e si tuffa dentro alla Barcaccia a Piazza di Spagna : Valeria Marini ha seguito l'esempio di Taylor Mega e ha deciso di fare un tuffo nella fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna, Roma. La soubrette ha usufruito del momento per promuovere su Instagram il suo nuovo singolo dal titolo Me Gusta. A darne notizia è il profilo social Gossiptvofficial ch

Valeria Marini - bagno nella fontana di Piazza di Spagna ma il web insorge : La dolce vita della showgirl stellare che questa mattina si è rinfrescata nella fontana della Barcaccia, ma il popolo del web non approva.

Valeria Marini bagno nella fontana di Piazza di Spagna : il web insorge : Valeria Marini si butta nella fontana di Piazza di Spagna: piovono critiche sui social per questo comportamento, che sembra diventato una moda Valeria Marini show. La soubrette si è buttata nella fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna durante la mattinata di giovedì 11 luglio, come attestano le sue Instagram stories. La stellare Valeria avrebbe […] L'articolo Valeria Marini bagno nella fontana di Piazza di Spagna: il web insorge ...

Realiti - Enrico Lucci stizza il seno di Valeria Marini : scandalo in Rai : Era Valeria Marini l'ospite di Enrico Lucci di Realiti, la trasmissione di Raidue sui personaggi italiani. Il feeling tra i due è evidente, e infatti la trasmissione è effervescente. "Sei molto attiva sui social", le dice Lucci. "Sì, hai visto il video di quando metto l'intimo nel freezer?". A un ce