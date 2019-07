UNO | il gioco iconico | dedicato ad Harry Potter

Fuorigioco - il messaggio all’Italia sul calcio femminile : “Oggi comincia un nuovo mondo. Diventi UNO sport professionistico” : “Questo è un messaggio all’Italia. Questo è l’ultimo video di questa serie e probabilmente è il più importante. Per questo motivo vi chiedo, se siete d’accordo con quel che dico, di condividerlo il più possibile per far valere e volare questa voce. La nazionale femminile italiana è fuori dai mondiali, ma oggi comincia un nuovo mondo. Oggi ancor più forte noi gridiamo affinché il calcio femminile Diventi uno sport ...

Elon Musk : "potremmo essere il videogioco di qualcUNO in questo momento" : In occasione dell'ultima giornata dell'E3 2019, anche Elon Musk ha trovato spazio sul palco della più importante fiera videoludica al mondo, riporta Engadget. In occasione di un panel tenuto in compagnia anche di Todd Howard, il celebre imprenditore nonché CEO di Tesla e SpaceX ha svelato l'origine della sua passione per la tecnologia: "Il motivo per cui mi sono interessato alla tecnologia sono i videogiochi. Probabilmente non avrei iniziato a ...

Elon Musk : "Potremmo essere il videogioco di qualcUNO in questo momento" : In occasione dell'ultima giornata dell'E3, anche Elon Musk ha trovato spazio sul palco della più importante fiera videoludica al mondo, riporta EndGadget. In occasione di un panel tenuto in compagnia anche di Todd Howard, il celebre imprenditore nonché CEO di Tesla e SpaceX ha svelato l'origine della sua passione per la tecnologia: "Il motivo per cui mi sono interessato alla tecnologia sono i videogiochi. Probabilmente non avrei iniziato a ...

Roma - Igor Campedelli racconta Fonseca : “E’ UNO di quelli che vuole imporre le sue idee e il suo gioco” : Igor Campedelli, agente sportivo e procuratore, già presidente del club portoghese Olhanense, è intervenuto a Radio Cusano Campus parlando del calcio lusitano e del serbatoio di giocatori e tecnici, impegnati in giro per il Vecchio Continente, oltre che del nuovo allenatore della Roma, Paulo Fonseca. “E’ uno di quelli che vuole imporre una filosofia di gioco: le sue squadre hanno chiara identità. Lui ha una personalità marcata, si fa ...

24enne uccisa da UNO sparo durante gioco erotico/ 'Fammi sentire il pistolone e...' : 24enne uccisa da uno sparo durante gioco erotico: il ragazzo ha spiegato alla polizia cosa è accaduto, ma non si possono escludere altre situazioni.

Persona 5 Royal - un video mostra Kichikoji - UNO dei nuovi luoghi aggiunti al gioco : Un nuovo video di gameplay dedicato a Persona 5 Royal è stato pubblicato su YouTube e ci permette di dare uno sguardo ad una nuova location aggiunta, ovvero il quartiere di Kichikoji.Come riporta Wccftech, il video è stato tradotto in inglese e ci consente di osservare una delle zone che sono state inserite all'interno della versione potenziata di Persona 5, gioco uscito due anni fa in Occidente per PlayStation 3 e PlayStation 4.Oltre alle ...

Secondo UNO sviluppatore di Insomniac Games esiste un forte legame tra i free-to-play e il gioco d'azzardo : Un controverso tweet in questo fine settimana da parte dello sviluppatore di engine, Unity, ha scatenato una conversazione su come i giochi free-to-play cercano ispirazione dall'industria del gioco d'azzardo, riporta PlayStation LifeStyle.In un tweet ora cancellato, Unity celebrava il lancio di nuove funzionalità che sono "particolarmente utili per gli sviluppatori nel settore del gioco d'azzardo". Questo ha spinto Xavier Coelho-Kostolny, ...