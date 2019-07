quattroruote

(Di venerdì 12 luglio 2019) La Porsche ha concluso i lavori di rinnovamento delTechnical Center. La Casa tedesca ha tenuto una vera e propria cerimonia di inaugurazione dell'impianto, acquistato nel 2012 dalla Porsche Engineering Group, per il quale sono stati investiti 35 milioni di euro. L'anello di alta velocità di 12,6 km è stato completamente riasfaltato ed è stato installato un nuovo guardrail di sicurezza sviluppato dai tecnici di Zuffenhausen. Sono stati allo stesso tempo rinnovati anche gli oltre 20 percorsi diinterni, che coprono un'area di 106.000 metri quadrati.Aree dedicate alla guida autonoma e ai veicoli elettrificati. L'intento della Porsche è quello di rendere l'impianto adatto non solo ai collaudi dinamici classici, ma anche a tutte le necessità della mobilità futura: sistemi di ricarica veloce per auto ibride ed elettriche, percorsi diper vetture a guida autonoma e collaudo ...

dinoadduci : Nardò - Inaugurate le nuove piste di prova -