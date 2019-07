Napoli | De Laurentiis su James Rodriguez | “Non serve che parli con Perez”

lanotiziasportiva

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il patron del, Aurelio De, torna sull’affare: “Per il Real è meglio mandarlo a giocare. Se son rose fioriranno”.“powered by Goal”Ilcontinua a lavorare al colpo, ma aspetta segnali positivi da Madrid. Della trattativa ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport’ il presidente partenopeo Aurelio De, che ha smentito di aver avuto un colloquio diretto con il numero dei Blancos, Florentino Perez, e chiede uno sforzo anche alle merengues.“Ho letto tante baggianate… Io non mi metto a parlare con Florentino Perez di. Abbiamo Giuntoli, abbiamo un agente-amico di, che è amico nostro (Mendes, ndr): non abbiamo bisogno di parlare con Perez. Se dovesse chiamarmi, potrei rispondergli, non ci ho mai parlato ma non abbiamo mai negoziato direttamente come impudentemente è ...

MarcoBarzaghi : De Laurentiis pronto a incontrare Wanda per provare a convincere Icardi a scegliere il Napoli e non la Juventus… - claudioruss : De Laurentiis: 'Io incontro Wanda per Icardi? È una stupidaggine colossale, Wanda l'ho incontrata tre anni e non ho… - sscnapoli : Il Presidente Aurelio De Laurentiis con Jacqueline, Edoardo, Valentina e Luigi, i dirigenti, lo staff tecnico, la s… -