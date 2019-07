Lady D | cosa è successo al vestito da sposa dopo la sua morte Lei lo aveva scritto nel

caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2019) In tantissimi si ricorderanno di quel magico 29 luglio del 1981 quandoD arrivò alla Cattedrale di Saint Paul, gli occhi del mondo erano puntati su di lei e sul suo meraviglioso abito nuziale. Unfiabesco che incantò i milioni di telespettatori che da ogni parte del globo seguirono le nozze con il Principe Carlo. Maladella principessa del popolo, che fine ha fatto quell’abito? Nel suo testamento Diana hache doveva andare ai figli al compimento dei loro 30 anni e fino ad allora lo ha custodito il fratello Earl Spencer. Harry e William hanno così ricevuto in eredità un abito divenuto icona, famoso in tutto il mondo per quelle maniche a sbuffo e lo strascico lungo 8 metri. Non solo, sembra che Kate e Meghan si siano attirate un bel po’ di critiche per aver modificato i gioielli ereditati daDiana, ricevuti in dono dai rispettivi consorti. (Continua ...

