La Lega non russa

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Luglio : La Lega? “Diversi - ma con aspetti comuni. Per me la finestra elettorale di settembre non si è mai aperta” : Il vicepremier “Rubli? Come Siri e Rixi: M5S rigido sulla questione morale” “Sull’autonomia si va avanti. Ma la scuola regionalizzata non passerà, anche se loro si sono già arrabbiati” di Fabrizio d’Esposito, Luca De Carolis, Marco Travaglio e Paola Zanca Basta battute: risponda di Marco Travaglio I fatti sono ormai stranoti, ne parlano tutti i quotidiani e i siti italiani, ma anche internazionali: il 18 ottobre 2018, mentre Matteo ...

Lega : Salvini a pm - ‘rubli a casa mia o in casse partito non li trovate’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Ho pieno rispetto per le indagini in corso ma se cercate rubli a casa mia o nelle casse della Lega non li trovate”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Lega: Salvini a pm, ‘rubli a casa mia o in casse partito non li trovate’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Lega : Salvini a pm - ‘rubli a casa mia o in casse partito non li trovate’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Ho pieno rispetto per le indagini in corso ma se cercate rubli a casa mia o nelle casse della Lega non li trovate”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Lega: Salvini a pm, ‘rubli a casa mia o in casse partito non li trovate’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Fondi russi - M5s non affonda il colpo sulla Lega ma marca la distanza : Sul tavolo di Palazzo Chigi c’è il dossier Autonomia. Il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini hanno un diverbio. Il vicepremier leghista si infuria con quello grillino. Il decreto Sicurezza bis si impantana in commissione alla Camera. E in questo clima arriva la notizia che la procura di Milano sta indagando, già da diversi mesi, su presunti Fondi russi destinati alla Lega.La tensione nel governo è al massimo e ...

Fontana : “Mai visto un rublo da Russia - alla Lega non avevamo neanche soldi per il riscaldamento” : Il giorno dopo la diffusione degli audio dell'incontro a Mosca tra il leghista Gianluca Savoini e alcune personalità russe, non si placano le polemiche sulle trattative per i presunti finanziamenti da Mosca verso la Lega. Sul caso indaga la procura di Milano, mentre dagli alleati di governo del M5S arrivano richieste di chiarimento. Il premier Conte però si schiera con Salvini. E il neoministro leghista degli Affari Ue Fontana dice: "Macché ...

Maltempo Taranto - ritrovata la cabina dell gru crollata. Un colLega dell’operaio disperso : “Lavorare su quelle gru è troppo pericoloso - non c’è sicurezza” : E’ stata individuata in mare questo pomeriggio la cabina della gru, precipitata ieri durante la bufera di vento e pioggia che ha investito Taranto, all’interno della quale dovrebbe trovarsi il corpo di Cosimo Mimmo Massaro, 42 anni, l’operaio dato per disperso. L’individuazione è avvenuta mediante una strumentazione tecnologica in dotazione ai vigili del fuoco che permette una osservazione a distanza. Questa sera o quasi ...

Autonomia - stop al vertice. La Lega : inutile discutere. Di Maio : non è il tema : È finito bruscamente il vertice di maggioranza. I leghisti accusano i pentastellati di confondere le carte, il M5S punta l’indice per l’idea di introdurre le gabbie salariali

Autonomia - lite al tavolo Lega-M5S. Conte : «Divario tra regioni non si allarghi» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Maltempo Taranto - un colLega dell’operaio disperso : “Cabina gru non è riuscita a scendere” : La Guardia costiera, sull'incidente di ieri sera in cui tre gru sono crollate in mare per il forte vento a Taranto, ha fatto sapere che le ricerche del gruista disperso di ArcelorMittal sono ancora in corso. La Procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta mentre Fim, Fiom, Uilm e Ugl con Rsu e Rsl hanno dichiarato uno sciopero immediato.

Autonomia - rottura tra Lega e M5s : "Così non si va avanti" - "la vergogna delle gabbie salariali" : Ancora niente accordo sull'Autonomia. Lega e Movimento 5 Stelle sono punto a capo: il tavolo a Palazzo Chigi è stato interrotto e posticipato. "Inutile sedersi a un tavolo che non funziona, con persone che il giorno prima chiudono accordi e poi cambiano idea e fanno l'opposto", hanno tuonato i leghi

Ennesimo scontro Lega-M5s - salta vertice sull’Autonomia. Stefani : “Se qualcuno cambia idea - non si va più avanti” : Ennesimo scontro Lega-M5s. Il vertice di maggioranza sulla Autonomia fa esplodere la Lega che parla di "farsa e ennesima presa in giro”. "Al vertice sull'Autonomia oggi la Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord e abbassarli al Centro Sud. Per il M5S e' totalmente inaccettabile", sottolineano dal Movimento 5 Stelle, confermando la situazione di impasse che si e' determinata nella riunione di questa ...

Cannabis Light "Venderla è ilLegale"/ La Cassazione : "Non conta il livello di Thc" : Cannabis Light, la sua vendita è illegale, come stabilito dalla Corte di Cassazione: non conta il livello di Thc presente al suo interno

"Non conta il tasso di Thc : anche se light - la cannabis è ilLegale". Le motivazioni della sentenza della Cassazione : Quello che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo, ma l’idoneità “in concreto” a produrre un “effetto drogante”. Così le Sezioni Unite della Cassazione, fissano nelle motivazioni della sentenza emessa a fine maggio i limiti della legge 242 del 2016, a seguito della quale sono nati in tutta Italia migliaia di cannabis shop.Si applica la legge sulle droghe in caso di vendita ...

Lega - Salvini : “Savoini? Non sapevo di quell’incontro. Riferire in Parlamento? Non c’entro - mai preso una lira da nessuno” : “Posso ribadire che né dagli Usa, né da Russia, né da Cina, né dal Brasile né dalla Groenlandia non abbiamo mai chiesto e avuto una lira, da nessuno. C’è l’audio dell’incontro? Ma sapete quanta gente parla con altra gente. Alla Lega non è arrivato un centesimo“. Matteo Salvini risponde così alle domande dei cronisti, che fuori da Palazzo Chigi, al termine del vertice sull’immigrazione, chiedono chiarimenti ...