Juventus | Ramsey e Douglas Costa saltano la tournée | allenamenti alla Continassa

Juventus 2019 2020 - ecco come giocherà Sarri : nuovo ruolo per Ramsey! : Juventus 2019 2020- Mercato ancora totalmente nel vivo, ma la Juventus si prepara alla nuova stagione con le idee abbastanza chiare. come giocherà la nuova Juventus di Sarri? Il nero tecnico bianconero potrebbe impostare due idee, una basata sul 4-3-3, una con la novità 4-2-3-1. In porta sarà confermato Szczesny, mentre Buffon potrebbe trovare spazio […] More

Ramsey alla Juventus/ Calciomercato - con Rabiot Paratici ha rifatto il centrocampo : Ramsey alla Juventus, Calciomercato: il gallese e Adrien Rabiot sono i due colpi di Fabio Paratici a parametro zero per rifare il centrocampo bianconero.

Juventus 2019-20 : centrocampo da favola con Rabiot e Ramsey - la nuova formazione tipo : Il calciomercato della Juventus 2019/20 è davvero iniziato col botto. La società bianconera ha messo a segno già dei colpi importanti in queste settimane, portando alla corte del nuovo allenatore Maurizio Sarri dei giocatori indispensabili per poter ambire non solo all'ennesimo scudetto (sarebbe il nono consecutivo) ma anche e soprattutto alla Champions League. Il vero obiettivo stagionale. Per questo motivo la Juventus in questo calciomercato ...

Aaron Ramsey - nuovo centrocampista della Juventus : Chi è il centrocampista gallese ingaggiato dalla Juventus alla scadenza del suo precedente contratto con l'Arsenal

Juventus - Marcello Lippi e il colpo che sposterà gli equilibri : "Non sono Rabiot o Ramsey - ma lui" : "Con De Ligt la Juve farebbe un ulteriore, importantissimo salto di qualità. Chi mi ricorda? Non è il caso di fare paragoni: da Nesta a Baresi, da Maldini a Ferrara, da Cannavaro a Materazzi, di difensori eccezionali ne ho visti tanti, ma mai uno così in rapporto all'età". L'ex ct campione del mondo

Pires : 'La Juventus sarà una grande occasione per Ramsey' : In casa Juventus si attendono annunci e novità su Demiral dal Sassuolo, su Rabiot in scadenza di contratto dal Paris Saint Germain e soprattutto su De Ligt dell'Ajax. In attesa di questi importanti annunci, l'unico acquisto certo della società bianconera è quello di Aaron Ramsey, arrivato a parametro zero dall'Arsenal. L'arrivo del gallese potrebbe passare inosservato, ma secondo molti addetti ai lavori il centrocampista potrebbe innalzare il ...

Calciomercato Juventus : Rabiot e Ramsey innescherebbero la rivoluzione a centrocampo : Il Calciomercato della Juventus ha nel centrocampo il suo punto focale per l’estate 2019. Aaron Ramsey ha già firmato per i bianconeri, Adrien Rabiot è vicinissimo a trasferirsi a Torino, ma per farli arrivare servono almeno due cessioni. Scontati, secondo Tuttosport, appaiono gli addii di Sami Khedira e Blaise Matuidi. La rivoluzione in mediana arriva con Sarri, il neo allenatore vuole giocatori più tecnici che fisici, capaci di palleggiare e ...

Juventus - Tancredi Palmeri : 'Con Ramsey - Pjanic e Rabiot sarebbe centrocampo pazzesco' : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di concentrarsi sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Com'è noto, la dirigenza bianconera è da sempre attenta ai giocatori a parametro zero e alle opportunità che il mercato offre: ricordiamo fra i grandi acquisti i vari Pogba, Pirlo, Emre Can, tutti arrivati a costo 0 e che hanno rappresentato un valore aggiunto per la ...

Juventus - Douglas Costa : “Resto qui - con Sarri e Ramsey faremo bene” : L’esterno della Juventus Douglas Costa allontana le voci di mercato che lo vogliono lontano da Torino direttamente da Capo Verde, dove si trova in vacanza: “Non conosco Sarri personalmente ma ho visto giocare il suo Napoli. Nel mio primo anno in serie A lui ha fatto una stagione fantastica con gli azzurri. Sono convinto che con lui faremo grandi cose. Adesso è tutto nuovo: io resto qui. Ho altri tre anni di contratto con la ...

Juventus - per Sarri due ipotesi di formazione : Ramsey trequartista o il tridente d'attacco : Da ieri per la Juventus è iniziata una nuova era, l'era di Maurizio Sarri. Il tecnico, adesso, inizierà a pensare alla squadra della prossima stagione. Con Sarri, per la Juve, ci sarà un cambio soprattutto a livello di gioco. L'allenatore porterà la sua filosofia fatta di tanta intensità nella quale cercherà di far rendere al meglio gli attaccanti. Nella testa di Sarri ci sono due opzioni per schierare in campo la sua Juve: la prima prevede un ...

Juventus - il neo acquisto dei bianconeri Ramsey si rilassa al mare con la famiglia (FOTO) : Il gruppo della Juventus, in questi giorni, è diviso tra chi è già in vacanza e chi invece è nelle nazionali. In molti si stanno godendo le meritate ferie e si trovano al mare, come per esempio Daniele Rugani e la fidanzata Michela Persico che nel weekend si trovavano a Dubai. Mentre la truppa dei nazionali è piuttosto nutrita di parte con i portoghesi Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo passando per gli azzurri fino ai sudamericani. Oltre, a ...

Mercato Juventus - non solo Ramsey : colpo Paratici - ecco la nuova mezz’ala : Mercato Juventus- Tutto pronto per il nuovo Mercato bianconero in vista dell’estate come trapelato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero pronti a mettere le mani su una nuova mezz’ala oltre l’arrivo già ufficializzato di Ramsey. Paratici starebbe tentando di portare i bianconero Milinkovic Savic, il quale avrebbe superato Pogba nelle gerarchie della società juventina. 80 […] More

Juventus - Ramsey e la sua famiglia hanno fatto il tour dell'Allianz Stadium : Questi per la Juventus sono giorno di relax visto che Massimiliano Allegri ha fissato la ripresa degli allenamenti per venerdì mattina. I giocatori bianconeri ne stanno approfittando per riposarsi un po' e per partecipare anche ad alcuni importanti eventi. I vari Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola e Mattia Perin, ieri sera, erano al Royal Park "I Roveri" per un evento legato all'associazione "Insuperabili". Sempre martedì a Torino è andata ...