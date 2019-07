Diritti Tv | la Liga cerca un broadcaster per il Regno Unito

calcioefinanza

(Di venerdì 12 luglio 2019)tv UK – Laspagnola è alla ridi un nuovo partner audiovisivo nele in Irlanda. Il massimo torneo calcistico spagnolo ha aperto una nuova gara in questi due mercati per il ciclo 2019/2022, dopo che l’alleanza con la piattaforma OTT Eleven Sports non ha portato i frutti desiderati. … L'articoloTv, launper il

CalcioFinanza : #DirittiTv, la Liga cerca un #broadcaster per il Regno Unito e Irlanda - BombeDiVlad : ???'Mi hanno spiegato il progetto della #Superlega europea, personalmente non sono d'accordo. Ucciderebbe i campiona… -