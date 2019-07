Argentina, portiere 17enne para un rigore col petto e muore

(Di venerdì 12 luglio 2019) Stava festeggiando dopo averto uncon il, quando si è sentito male ed è morto. Ramón Ismael Coronel, soprannominato "Piki" dagli amici, aveva solo 17 anni. A raccontare la drammatica vicenda, avvenuta martedì 9 luglio a Colonia San Manuel, è il quotidiano locale Reconquista Hoy. Secondo quanto ricostruito, durante una partita tra le squadre giovanili di una delle leghe regionali di Buenos Aires, Ramón è crollato a terra dopo aver stoppato con ilun penalty.Il ragazzo è stato portato in ospedale, a circa 50 chilometri di distanza, su un furgone. Il direttore della struttura sanitaria h detto che il paziente è entrato nel pronto soccorso già in arresto cardiaco e non ha risposto ai tentativi di rianimarlo. I compagni di gioco hanno sottolineato l’assenza di personale di soccorso sul posto. E sulla vicenda sta indagando anche il procuratore locale, il quale ha affermato che il giovane una ventina di giorni prima aveva subito un trauma cranico. Il medico gli aveva consigliato di stare a riposo, ma Ramón, purtroppo, non avrebbe seguito il suggerimento.