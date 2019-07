Until Dawn | gli sviluppatori non riescono ad immaginare altri giochi ambientati nello

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019) Supermassive Games è al momento al lavoro su The Dark Pictures, tuttavia durante una recente intervista il CEO della compagnia Pete Samuels ha dichiarato che lo studio guarda con molta curiosità al VR."Ci siamo divertiti ed abbiamo imparato molto, penso che il tutto sia andato molto bene. Penso sia normale, le nuove tecnologie richiedono il doppio degli sforzi per essere sfruttate ma sono comunque interessato nel vedere fin dove ci porterà il VR. Ora però siamo concentrati su quello che stiamo facendo."The Inpatient e Rush of Blood sono entrambi titoli VR che condividono lo stesso universo di, ad un certo punto Samuels ha speso qualche parola sull'argomento:Leggi altro...

