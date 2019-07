Morto sub durante immersione a Cetara | incastrato nei frangiflutti

Processo Cucchi - il perito : “Senza frattura della vertebra per le lesioni subite forse non sarebbe Morto” : “Nessuno può avere certezze, però se Stefano Cucchi non avesse avuto la frattura della vertebra S4 non sarebbe stato ospedalizzato. Cucchi era immobile nel letto e non riusciva più a muoversi per la frattura. Se non fosse stato in questa condizione, non avrebbe avuto una vescica atonica e avrebbe avuto probabilmente lo stimolo alla diuresi. Dunque se non avesse avuto la frattura, la morte non sarebbe occorsa o sarebbe sopraggiunta in ...