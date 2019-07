Man of Medan ci farà vivere l' horror in compagnia con delle modalità multiplayer

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019) Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi le nuoveonline e offline di The Dark Pictures Anthology: Man of, con cui i giocatori potranno condividere le loro terrificanti avventure.Tutti i giochi della The Dark Pictures Anthology, una serie di titolinarrativi sviluppata da Supermassive Games e prodotta da Bandai Namco Entertainment Europe, includeranno due, oltre all'esperienza per giocatore singolo, a partire da Man of, disponibile dal 30 agosto 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.Storia CondivisaLeggi altro...

Eurogamer_it : Svelate le modalità multiplayer di #ManofMedan. - PS3zone_IT : Due modalità multiplayer per Man of Medan, lo giocherete online con un vostro amico, oppure in locale con altri 5 a… -