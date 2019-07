Kanye West | le nuove sneaker Yeezy sono fatte con alghe marine

Taylor Swift la più pagata al mondo per Forbes : seguono Kylie Jenner - Kanye West e Lionel Messi : Come ogni anno, l’influente testata americana Forbes ha stilato la consueta classifica delle celebrità più pagate e, stavolta, a dominarla c’è la popstar americana Taylor Swift: la cantante ha incassato 266,1 milioni di dollari nel 2018 grazie al suo tour promozionale negli stadi durato per diversi mesi dell’anno, come riporta anche Repubblica. La Swift ha peraltro ricominciato alla grande anche nel 2019, in cui avrebbe già ...

Kanye West - presto sul mercato delle Yeezy biodegradabili : Kanye West, con la sua singolare personalità, è considerato pubblicamente non solo come un artista che non teme la presa di rischi, ma anche – nel bene e nel male – come un folle visionario: sebbene in più occasioni sia stato accusato, forse non a torto, di egocentrismo e megalomania, il rapper ha infatti dato vita a numerosi progetti di successo, dalla musica alla moda, supportato sempre dalla moglie Kim Kardashian, colonna portante ...

Morto Philippe Zdar dei Cassius : aveva prodotto Daft Punk - Beastie Boys e Kanye West : Philippe Cerboneschi, in arte Zdar dei Cassius, è Morto tragicamente in seguito a una caduta accidentale dalla finestra di un piano alto di un edificio di Parigi (che pare contare ben diciannove piani). Il musicista aveva 52 anni e, da più di trenta, era coinvolto nel progetto musicale Cassius, fondato nel 1988 insieme con il collega e compagno di mille avventure Boom Bass, deejay del duo, all’anagrafe noto come Hubert Blanc-Francard. I ...

Kim Kardashian e Kanye West : ecco la prima foto del piccolo Psalm : Kim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue ...

Kanye West - il re dello street style : Se esistesse una laurea ad honorem per chi di street style se ne intende, e anche parecchio, questa andrebbe senza ombra di dubbio a Kanye West. Nonostante siano due termini simili, letteralmente e nella realtà dei fatti, c'è una grande differenza tra look off-duty e street style: i primi, indossati in tutta spontaneità e senza grandi aspettative, possono avere certamente un ottimo risultato, dando vita ad outfit poco ...

Kim Kardashian - che ha sposato il suo «migliore amico» (Kanye West) : Kanye West e Kim Kardashian al matrimonio di 2 ChainzKanye West e Kim Kardashian al matrimonio di 2 ChainzKanye West e Kim Kardashian al matrimonio di 2 ChainzKanye West e Kim Kardashian al matrimonio di 2 ChainzKanye West e Kim Kardashian al matrimonio di 2 ChainzKanye West e Kim Kardashian al matrimonio di 2 ChainzKanye West e Kim Kardashian al matrimonio di 2 ChainzChi l’ha detto che il colpo di fulmine è l’unico lasciapassare verso un ...

Kim Kardashian e Kanye West si sono già assicurati i diritti sul nome dell’ultimo figlio : Così che possa diventare un marchio commerciale The post Kim Kardashian e Kanye West si sono già assicurati i diritti sul nome dell’ultimo figlio appeared first on News Mtv Italia.

Sia ha lasciato a casa la parrucca per cantare al Sunday Service di Kanye West : Una versione gospel di "Elastic Heart" The post Sia ha lasciato a casa la parrucca per cantare al Sunday Service di Kanye West appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian e Kanye West svelano il nome del quarto figlio : Kim Kardashian e Kanye West svelano il nome del loro quarto figlio: si chiama Psalm West. L'annucio è stato fatto via social, Kim ha pubblicato sul suo account Instagram li screenshot del...

Psalm West è il nome del quarto figlio di Kim e Kanye : Dopo North, Saint e Chicago The post Psalm West è il nome del quarto figlio di Kim e Kanye appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian e Kanye West - il quarto figlio si chiama Psalm : ecco perché : Kim Kardashian e Kanye West svelano il nome del quarto figlio: ecco perché si chiama Psalm Kim Kardashian e Kanye West, a distanza di pochi giorni dall’annuncio della nascita del loro quarto figlio, hanno svelato ai fan di tutto il mondo il nome scelto per il nuovo arrivato in famiglia. Psalm, così si chiama il […] L'articolo Kim Kardashian e Kanye West, il quarto figlio si chiama Psalm: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Kim Kardashian e Kanye West : il quarto figlio si chiama Psalm West : Kim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue sorelle trasformano i figli in brandKim Kardashian e le sue ...