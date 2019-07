Francia | è morto Vincent Lambert

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2019), il 42enne in stato vegetativo dal 2008, è. Lo ha annunciato la famiglia alla France Press, come riporta Le Figaro. Dopo l’ultima decisione del tribunale, i medici gli avevano sospeso cure e alimentazione da mercoledì della scorsa settimana. Il caso ha scosso laper anni perché la famiglia si è divisa tra chi (i genitori) volevano tenerlo in vita e chi (la moglie ma anche sei tra fratelli e sorelle) hanno lottato per far rispettare la volontà didi morire con dignità e quindi interrompere quello che hanno ritenuto un accanimento terapeutico. L’agonia durava da 11 anni, da quandofu coinvolto in un incidente stradale del 2008: da allora il 42enne si trovava in un letto attrezzato dell’ospedale di Reims, nel Nord della. L'articolo, èproviene da Il Fatto Quotidiano.

