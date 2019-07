Esodo estivo | le date da bollino rosso e nero

laprimapagina

(Di giovedì 11 luglio 2019) Pronti per l’? Attenzione ai bollini in autostrada. Ilparte dall’ultimo fine settimana di luglio, da venerdì

SulPanaro : Troppi incidenti e morti sulle strade, al via il piano di controllo straordinario per l’esodo estivo… - 75gabbiano : @InOndaLa7 #inonda nessuno parla dello #sciopero trasporti 26luglio nel Venerdì esodo estivo. Cosa sta facendo il governo per evitarlo? - GuerriJimmy : @JedHemlock @AzzolaSusy Per colpa di Susy hanno messo targhe alterne, ticket per entrare in centro città, e tutto p… -