Dieta FODMAP | pancia piatta in 4 settimane

(Di giovedì 11 luglio 2019) Laè un protocollo alimentare sviluppato con lo scopo di alleviare la sintomatologia della sindrome dell’intestino irritabile (IBS). Tra i sintomi di questa patologia, che riguarda circa il 15% della popolazione mondiale, sono presenti il gonfiore addominale persistente e la tensione nella suddetta zona del corpo. Lain questione rappresenta quindi una soluzione percorribile da chi vuole sfoggiare unae ottenere risultati in poco tempo (4circa). Ideata dagli esperti della Monash University (Australia), laha un nome che è un acronimo. La lettera F sta per “fermentabile”. Il fenomeno della fermentazione, accentuato da alcune tipologie di zuccheri, è alla base dell’acuirsi della sintomatologia della sindrome dell’intestino irritabile. La seconda lettera, ossia la O, sta per “oligosaccaridi”. ...