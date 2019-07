Autonomia | al via vertice a P Chigi con Conte | vicepremier e ministri

Autonomia - via al vertice con Conte e i vicepremier. “Passi avanti - ma è quasi impossibile che si chiuda oggi” : Lo stop lo scorso 3 luglio, l’ottimismo prima di entrare a Palazzo Chigi e, raccontano fonti di governo, i primi “passi avanti ” durante il faccia a faccia tra Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri competenti e alcuni tecnici dei dicasteri interessati. Tutti o quasi , insomma, perché la giornata è cruciale per sbloccare il dossier Autonomia regionale – i cui testi per la ministra Erika ...

Autonomia - via al vertice di governo a Palazzo Chigi sullo spacca-Italia : Via a Palazzo Chigi al vertice sulle Autonomie. Alla riunione, oltre ai i ministri competenti sul dossier e al premier Giuseppe Conte, sono presenti i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini,...

Lega in pressing sull'Autonomia Salvini : 'Via libera'. Ma i 5S frenano : Il governo tenta la carta dell'assestamento al bilancio per convincere l'Unione europea a bloccare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per disavanzo eccessivo. Come anticipato dal premier Conte nel pomeriggio si e' avviata la discussione nel Cdm, anche se non c'e' stato alcun voto. Segui su affaritaliani.it