Wimbledon 2019 | Roger Federer fa 100 | Kei Nishikori sconfitto in quattro set per

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Pochi mesi dopo i 100 tornei, arrivano anche le 100 vittorie a: tante, in vent’anni di carriera, ne ha conquistate, che nel “suo” Centre Court torna in semifinale ai Championships a due anni di distanza dall’ultima volta (in cui andò poi a trionfare su Marin Cilic in finale). Lo svizzero sconfigge nei quarti il giapponese Keiin 2 ore e 36 minuti con il punteggio di 4-6 6-1 6-4 6-4, attendendo il vincente dell’incontro contemporaneamente in corso tra Rafael Nadal e Sam Querrey. Dei 12 penultimi atti giocati a, il numero 3 del mondo ne ha perso uno soltanto, nel 2016 contro Milos Raonic: quella con il canadese fu anche la sua ultima partita di quell’anno, poi completamente saltato per un infortunio capitato proprio in quel quinto set.si rivela subito aggressivo con risposta e rovescio e ci mette ...

