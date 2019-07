Vertice sui migranti | Trenta | Le navi devono prendere gli ordini dal ministro

Vertice sui conti pubblici - Conte mette sul tavolo un compromesso minimo : Un compromesso minimo. Per evitare la procedura d’infrazione. E per convincere i due vicepremier a ingoiare se non un rospo, almeno una piccola ranocchia. È questo l’obiettivo di Giuseppe Conte, che ha convocato mercoledì, di primo mattino, un Vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giovanni Tria per fare il punto su come rispondere all’Europa e sventare la stangata di Bruxelles. Eccolo: mettere sul piatto ...