Spazio | scoperto l’asteroide con l’anno più breve mai osservato

(Di mercoledì 10 luglio 2019) E’ statoun “sasso spaziale” che ruota intorno al Sole nel periodo piùmai: il suo anno dura appena 151 giorni, ossia circa 5 mesi terrestri, e la sua orbita passa più vicino alla nostra stella di quella di Mercurio. La scoperta dell’asteroide è stata annunciata l’8 luglio dal California Institute of Technology, ed è avvenuta nell’rio di Monte Palomar, situato 145 km a sud-est di Los Angeles. “2019 LF6” appartiene alla categoria dei cosiddetti asteroidi Atira, o Apohele, caratterizzati da un’orbita interamente compresa all’interno di quella terrestre: si tratta di un’orbita molto allungata, che passa oltre quella di Venere fino ad arrivare più vicino al Sole di Mercurio. “LF6 è molto particolare, sia per la sua orbita che per le sue dimensioni, circa 1 km di diametro“, spiega ...

