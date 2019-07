Nuovo San Siro | Salvini | “Non posso pensare all’abbattimento”

Nuovo San Siro - Inter e Milan presentano il progetto di fattibilità. L’area sportiva meno estesa di quella commerciale : Dopo tante dichiarazioni, ora c’è anche la proposta preliminare. Insomma, Inter e Milan fanno sul serio. E’ stato presentato ufficialmente al Comune di Milano un progetto di fattibilità da 750 pagine per la realizzazione di un Nuovo stadio da 60.000 spettatori nel quartiere di San Siro, a pochi metri di distanza da dove sorge l’attuale area intitolato a Giuseppe Meazza. La “Scala del Calcio“, in piedi dal 1926, ...

Alessandra Locatelli : chi è la leghista Nuovo ministro della Famiglia : Quarantadue anni, di Como e legata a Matteo Salvini da un rapporto di amicizia personale. È Alessandra Locatelli, colei che prenderà il posto di Lorenzo Fontana, passato agli Affari europei, come ministro della Famiglia.leghista fino al midollo, milita nel Carroccio dal 1993. Al partito di via Bellerio, Locatelli si è avvicinata fin dai tempi di Gianfranco Miglio, ideologo, prima della lite con Umberto Bossi, e ...

Sicilia : Regione investe in sanità - Nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (3) : (AdnKronos) - Durante la conferenza Stato-Regioni del 9 maggio sono state inoltre ripartite ulteriori risorse statali in favore della Sicilia destinate all’infrastrutturazione sanitaria. Si tratta complessivamente di circa 352 milioni di euro (compresi i fondi di carattere regionale) per i quali si

Sicilia : Regione investe in sanità - Nuovo ospedale a Siracusa e a Palermo nasce il Policivico (2) : (AdnKronos) - Tre invece i maxi interventi previsti sull’area di Palermo. Si tratta del nuovo ospedale Ismett II di Carini, su un sito di proprietà della Fondazione Rimed, la cui gestione è intestata alla partnership pubblico-privata. L’opera andrà a integrarsi con la nuova sede Rimed in fase di rea

Fedez - Emma - Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri nel Nuovo album di Roberto Casalino : Nel nuovo album di Roberto Casalino ci saranno alcuni degli artisti italiani per i quali ha scritto negli scorsi anni. Fedez, Emma, Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri faranno parte del nuovo progetto discografico di Casalino dal titolo Il Fabbricante di Ricordi. Anticipato dal singolo Diamante Lei e Luce Lui il nuovo album verrà rilasciato venerdì 13 settembre e sarà ricco di featuring. Includerà infatti duetti con alcuni degli interpreti più ...

Tumori : sviluppato in Cina un Nuovo trattamento a base di ioni pesanti - sarà presto operativo : Un sistema di trattamento dei Tumori con ioni pesanti sviluppato da ricercatori cinesi sarà a breve operativo nella provincia del Gansu, nella Cina nord-occidentale. Lo hanno dichiarato gli stessi ricercatori alla stampa. Il sistema verrà utilizzato per la prima volta in un ospedale di Lanzhou, capoluogo del Gansu, specializzato nel trattamento di pazienti affetti da cancro con la tecnologia degli acceleratori di ioni pesanti. Le terapie per la ...

Motori – Il Nuovo Korando pronto a stupire : inizia la prevendita del SUV SsangYong : Korando, il SUV SsangYong di ultima generazione dal look moderno pronto a stupire gli amanti del design e dell’alta tecnologia coreana con un prelancio imperdibile Ci sono auto in grado di regalare emozioni alla guida mai provate prima e capaci di dare un nuovo significato ai viaggi su strada. Una di queste è senza dubbio il nuovo Korando di SsangYong, il SUV di ultima generazione dal look moderno ed altamente innovativo in termini ...