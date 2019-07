Maltempo sulla costa adriatica | turisti in fuga dalla spiaggia

Maltempo - USA in ginocchio : alluvioni lampo sulla East Coast - Washington e Baltimora devastate. Allagamenti alla Casa Bianca [FOTO e VIDEO] : Gli automobilisti dell’area di Washington D.C. e Baltimora hanno affrontato enormi difficoltà e un pericoloso viaggio di ritorno dopo il lungo ponte festivo del 4 luglio quando violenti acquazzoni hanno allagato le strade, trasformandole in veri e propri fiumi, come mostrano le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo. I soccorritori hanno dovuto eseguire diversi salvataggi dall’acqua alta ...

Maltempo - traffico ferroviario rallentato sulla linea Venezia-Udine : E’ fortemente rallentato in queste ore, a causa di alcuni guasti ai sistemi di distanziamento dei treni e di controllo della circolazione, provocati dalle forti scariche atmosferiche che si sono abbattute sulla zona del pordenonese, il traffico ferroviario sulla linea Venezia-Udine. Lo rende noto Rfi. Particolarmente colpita – segnala Rfi – la stazione di Sacile, i cui apparati si sono disconnessi dal sistema di telecomando dal ...

Maltempo Lombardia : ripristinata viabilità sulla SS36 in provincia di Sondrio : E’ tornata regolare la viabilità lungo la SS36 ‘del Lago di Como e dello Spluga’, in provincia di Sondrio, in seguito all’ondata di Maltempo che ha causato frane e l’esondazione di alcuni torrenti prossimi alla sede stradale. In particolare, smottamenti hanno interessato i territori comunali di San Giacomo Filippo, Campodolcino e Madesimo, con caduta su strada di detriti di piccole dimensioni da località Corti, nel comune ...

Maltempo - Anas : “Proseguono le attività di ripristino della viabilità sulla SS36 - in provincia di Sondrio” : E’ stata ristabilita la viabilita’ lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” a Samolaco, in provincia di Sondrio, in seguito all’esondazione di un torrente prossimo alla sede stradale. L’esondazione ha causato l’allagamento della carreggiata per un tratto di alcune decine di metri che e’ stato ripulito una volta defluita l’acqua. Lo annuncia una nota diffusa oggi da Anas in cui ...

Maltempo - fango e detriti sulla statale 751 : chiuso un tratto in zona Campobasso : A causa delle condizioni meteo avverse, la strada statale 751 ‘Fondovalle del Rivolo’ è provvisoriamente chiusa dal km 1,800 al km 8,100, tra Campobasso e Castropignano, in Molise. In località Oratino, la pioggia ha portato fango e detriti sul piano viabile. Il personale di Anas è presente sul posto per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il miglioramento delle condizioni ...

Maltempo Firenze - sorpresi sulla riva del fiume Arno : salvati dai Vigili del Fuoco : Nove persone, che facevano parte di un gruppo di 15, tra docenti e studenti universitari, stranieri e italiani, che erano scesi nei pressi del letto dell’Arno, a Firenze, per effettuare studi in merito all’installazione architettonica del fiume, erano in difficoltà nel risalire dalla riva a causa del Maltempo e sono state salvate dai Vigili del Fuoco. E’ successo intorno alle 13 di oggi, all’altezza del LungArno Vespucci ...

Maltempo : tornano regolari i treni sulla Foligno-Terontola : E’ ripresa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Perugia Capitini e Magione, sulla linea Foligno-Terontola, che era stata interrotta a causa di una frana e per la pioggia che aveva allagato i binari alla stazione di Ellera. Lo si apprende dalle Ferrovie. I danni del Maltempo hanno provocato rallentamenti fino a cento minuti a tre treni regionali, altrettanti sono stati cancellati e due limitati. Decine gli interventi nei quali ...

Maltempo Perugia : treni fermi sulla linea Terentola-Foligno : Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Terontola-Foligno a causa di una frana tra la stazione di Perugia Capitini ed Ellera. In quest’ultima localita’ i binari sono inoltre invasi dalla pioggia rendendo impossibile il transito. Le Ferrovie hanno attivato un servizio di autobus sostitutivi per i passeggeri lungo la linea. I treni vengono fermati nelle stazioni di Foligno e Terontola. Al momento non risultano convogli fermi ...

Maltempo Sicilia : detriti sulla carreggiata - SS185 provvisoriamente chiusa : La strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi” e’ provvisoriamente chiusa a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, per la presenza di detriti al km 19,700. Sul posto si trova il personale dell’Anas. Prima della riapertura alla circolazione si stanno verificando le condizioni del costone a monte della Statale. L'articolo Maltempo Sicilia: detriti sulla carreggiata, SS185 provvisoriamente chiusa sembra essere il primo su ...

Maltempo : l’Anas rinvia i lavori sulla pavimentazione A2 a Cosenza : A causa delle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la Calabria in questi giorni, i lavori di manutenzione programmata della pavimentazione stradale lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, saranno avviati a partire da lunedi’ 20 maggio 2019. A partire da lunedì e fino al 22 maggio 2019, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 20:30 e le ore 06:30, sarà in vigore la chiusura al traffico delle rampe in uscita allo ...

Maltempo in arrivo sulla Sicilia : piogge e temporali anche intensi dalla notte : Un nucleo di aria fredda e instabile sta determinando anche oggi condizioni di instabilità diffusa sull'Italia. La Sicilia è attualmente interessata da molte nubi ma precipitazioni scarse. Qualche...